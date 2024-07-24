Эксперты предложили определять ожирение по окружности талии

Миллионы людей с "нормальным" весом могут получить диагноз "ожирение", если в качестве критерия будет выступать окружность талии. Предлагаемый принцип - проще некуда: взять сантиметровую ленту, обернуть себя, посмотреть, чему равняется окружность талии, и сравнить с собственным ростом. Если талия вдвое меньше роста (отношение меньше 0,5) - все хорошо, если больше - бегом к врачу за помощью, даже если вес не очень большой. Потому что выпирающий живот и расплывшаяся в поясе фигура говорят о самом опасном - внутреннем, или висцеральном, ожирении. Действительно ли новый принцип диагностики (о нем рассказала Daily Mail) так безошибочен? Как лучше контролировать свои параметры? В каких случаях уже сложно справиться с лишними килограммами самому и понадобится помощь врачей? Во всем этом разбиралась "РГ" - Неделя вместе с экспертами.Где будем талию делать?"Ничего принципиально нового британские специалисты не предложили: уже давно мы на своих консультациях определяем не только индекс массы тела (ИМТ) пациента, но и предлагаем измерить окружность талии", - говорит заведующая Клинико-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.Нормы окружности талии (ОТ), принятые в нашей стране, такие:для женщин - до 80 см,для мужчин - до 94 см,если ОТ равна 80-88 см у женщины и 94-102 см у мужчины - это повод задуматься и серьезно заняться здоровьем;показатель более 88 см у женщин и 102 см у мужчин говорит о том, что риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета возрастает в разы."К сожалению, у нас как-то не принято с молодых лет внимательно относиться к здоровью, в том числе следить за весом и объемами, - отмечает Екатерина Бурляева. - Мы на своих консультациях часто слышим, что у пациента дома даже нет обычных весов и он или она последний раз взвешивались много лет назад, в детстве - в школе или летнем лагере. Ну то есть человек абсолютно не понимает, насколько важно контролировать массу тела, у него и стремления такого нет".Как вписаться в стандарты?"Первый и довольно простой критерий для контроля, доступный любому человеку даже без врача, - это, безусловно, индекс массы тела (ИМТ), рассчитывается он так: вес в килограммах, поделенный на квадрат роста в метрах. В идеале ИМТ должен быть в диапазоне от 18,5 до 25", - поясняет доктор Бурляева.Если ИМТ меньше 18 - речь идет о недостаточном весе. Если укладывается в диапазон 25-30 - это указывает на наличие избыточного веса. Если ИМТ больше 30 - ставится диагноз ожирение первой, самой "слабой" степени. При ИМТ больше 40 - это уже третья, серьезная степень заболевания - так называемое морбидное ожирение, таким пациентам могут предложить решать проблему хирургическим путем - с помощью бариатрической операции по уменьшению объема желудка."На самом деле проверить себя совсем несложно: есть весы, есть сантиметровая лента, все знают свой рост. Если рассчитывать ИМТ и измерять объем талии регулярно, уже одного этого достаточно, чтобы контролировать свою физическую форму в большинстве случаев. И делать это нужно с молодых лет. Потому что проще поддерживать нормальный вес, чем сначала его набрать, а потом прикладывать массу усилий, чтобы похудеть", - говорит доктор Бурляева.Не все так простоИ все-таки и ИМТ, и окружность талии - это способы быстрой и в какой-то степени поверхностной оценки, которые дают лишь общее представление о состоянии организма, считает завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Евгений Ачкасов."Важный, я бы даже сказал, ключевой показатель - это компонентный состав тела - соотношение жировой ткани, мышечной ткани и воды в организме, - говорит профессор Ачкасов. - Для этого проводится специальное исследование - биоимпедансометрия".Доктор поясняет: можно иметь одну и ту же массу тела, одинаковый ИМТ при одинаковом росте. Но по факту один человек с такими показателями - прокаченный, у него хорошо развита мускулатура, а жира совсем немного. А у другого - с такими же ростом и весом - будет значительная жировая прослойка, а мышцы не развиты. И текущее состояние здоровья, и прогноз на будущее у этих двух пациентов будет разный. Вот эту разницу и улавливает импедансометрия. Исследование помогает не только быстро и безопасно оценить базовые параметры тела, но и определить резервные возможности организма, "вычислить" риски развития ряда заболеваний."Еще 15 лет назад это было эксклюзивное исследование, но сегодня оно широко используется", - отметил Евгений Ачкасов. "Пройти такое обследование, причем бесплатно, можно в центрах здоровья - их в стране уже более 600, они есть сегодня в любом городе, в городах-миллионниках их несколько. Работают они, как правило, на базе поликлиники, и многие из них оснащены необходимым оборудованием. Там можно и обследоваться, и сразу же доктор объяснит, что означают ваши результаты, и даст первые рекомендации по изменению образа жизни или, если есть необходимость, направит к врачу-эндокринологу", - советует Екатерина Бурляева.Посмотрите в зеркало и на Давида"Когда мы говорим о нарушениях метаболизма, об ожирении и связанных с ним рисках развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, мы придаем значение не только количеству жировой ткани в организме, но и мышечной массе. Это крайне важно для пожилых людей 70+, для них характерны потеря мышечной ткани, замещение ее жиром, - говорит директор клиники эндокринологии Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Валентин Фадеев. - Но если говорить о "среднестатистическом" человеке, все очень просто. У меня нет в кабинете сантиметровой ленты, если у человека выраженное ожирение - я это вижу сразу же, невооруженным глазом. Вообще, достаточно посмотреть на обнаженного Давида Микеланджело, чтобы понять, как должен выглядеть человек в нормальной комплекции. Если вы сильно отличаетесь в каких-то местах, особенно в животе, - делайте выводы".С чего начать путь к стройности?"У нас часто проблема лишнего веса и даже ожирения воспринимается как чисто косметическая. Пока человек не начнет испытывать дискомфорт - появляется одышка, начинает скакать давление, - он и не думает что-то менять", - говорит доктор Бурляева. "Мы генетически так устроены, чтобы любую "лишнюю" калорию организм откладывал про запас. И в то же время еда - одно из самых больших удовольствий в жизни, для многих она сродни наркотику. Никогда этот наркотик не был столь доступен, как сегодня, когда мы сталкиваемся с соблазнами на каждом шагу - с таким испытанием ни наши родители, ни тем более предыдущие поколения не сталкивались. Поэтому люди, которые могут со всем этим справиться и похудеть, - просто герои", - отмечает профессор Фадеев.Первое, что должен сделать человек, если хочет оставаться подтянутым и сохранить здоровье, - это осознать проблему и признать, что она есть."Второй шаг, я думаю, - сформировать у себя осознанное отношение к еде. Только так можно перестроить питание и придерживаться оптимального рациона на протяжении всей жизни, учитывая изменения, которые происходят с возрастом. Короткие жесткие диеты не работают. Похудеть так можно, но велик риск, что вес вернется. Мы рекомендуем снижать вес медленно, структурируя питание, плюс вводя небольшие ограничения и добавляя физическую нагрузку, чтобы не было потери мышечной массы", - советует Валентин Фадеев.Вопрос ребромКак понять, что вес снижается правильно?О том, что ограничения работают, будет свидетельствовать снижение веса примерно на килограмм в месяц, то есть 10-12 килограммов за год. Это - оптимальный вариант."Быстрее мы не рекомендуем, потому что обычно это даст рикошет. Потому что более быстрое снижение веса требует, как правило, выраженных ограничений. Пациент испытывает голод и долго выдержать это состояние он просто не в силах. Поэтому правильный путь - это структуризация питания, постепенное изменение рациона. Причем на начальных этапах может даже не будет снижения веса, но потом процесс пойдет, надо только набраться желания и терпения изменить свою жизнь", - заключил профессор Фадеев.

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