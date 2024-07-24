6 естественных санитаров печени

Некоторые продукты обладают прекрасными очищающими свойствами, которые помогут оздоровить организм естественным образом. В отличие от лекарственных препаратов, натуральные продукты не нагружают организм химическими веществами и бережно очистят печень. Какие продукты можно назвать санитарами печени?Наша печень – главный «фильтр» организма, и она постоянно подвергается неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Существует множество факторов, нарушающих ее работу и разрушающих печень. Одним из них, является постоянное воздействие токсинов, которые проникают в человека через воздух, воду и пищевые продукты.Топ-6 продуктов для здоровой печени1. Свежий чеснокЧеснок является источником аллицина и селена. Это биологически активные вещества, которые благоприятно воздействуют на печень и кровеносную систему, бережно очищая организм естественным способом. Аллицин блокирует болезнетворных возбудителей, которые проникают в иммунную систему, а селен способствует естественной детоксикации.Это значительно снижает нагрузку на печень и активирует печеночные ферменты, выводящие токсины и продукты распада из организма, что улучшает систему пищеварения. Но такими свойствами обладает только свежий продукт, а не его экстракты или порошок.2. СвеклаЭти овощи являются источниками энергии и полезных веществ для организма. В ней содержится огромное количество растворимой клетчатки, которая обладает отличными очищающими свойствами и насыщает даже в небольшом количестве. Кроме этого, в свекле имеются антиоксиданты, витамин В, железо и бетаин. Врачи в древности считали, что красный цвет служит доказательством, что свекла особенно полезна для кровеносной системы. С помощью свеклы можно прекрасно почистить печень, избавиться от токсинов, которые в ней накапливаются, и улучшить ее функции.3. Чечевица обыкновенная (культурная)Семена чечевицы очень полезны для работы печени, потому что очень богаты пищевыми волокнами, являющимися источниками растительного белка. Он усваивается намного лучше белков животного происхождения и способствует естественному улучшению печени. Для увеличения очистительных свойств, чечевицу рекомендуется комбинировать с другими продуктами.4. Сладкий картофельПлоды батата богаты каротином, естественным противовоспалительным веществом, которое очень полезно для нашего организма. Печень обрабатывает бета-каротин и синтезирует его в витамин А. Лучший способ получить витамин – это натуральные продукты, не содержащие вредных синтетических добавок. Хотя аптечные витаминные комплексы сейчас очень популярны и доступны, они могут перегружать печень химическими компонентами, содержащимися в них. А плоды батата и другие натуральные продукты не вызовут передозировки, и насыщают организм клетчаткой и другими полезными витаминами и минералами.5. Луковое очищениеЛук является кладезем полезных веществ. Он богат аллицином, очищающим печень и пищеварительный тракт. В нем очень много калия, пищевых волокон и флавоноидов, обеспечивающих нормальную работу всех органов. Все это делает лук незаменимым компонентом во многих лекарственных препаратах. Нейтрализовать его специфический запах и вкус, помогут другие продукты, а предотвратить расстройство кишечника, способна его тепловая обработка.6. Плоды цитрусовыхВ этих фруктах имеется огромное количество витамина С. С его помощью, токсические вещества превращаются в простые соединения, которые легко перерабатываются печенью и выводятся из организма. Регулярное употребление плодов цитрусовых способствует оздоровлению и улучшению функций печени.Основные правила здорового образа жизниС помощью этих правил вы сможете поддержать здоровье печени и значительно оздоровить организм:постарайтесь употреблять преимущественно натуральные продукты;уменьшайте в пище количество жира и соли;ежедневно пейте достаточно чистой негазированной воды.Следует помнить, что основная нагрузка по очищению от вредных веществ ложится на печень, и задачей человека является помощь этому жизненно важному органу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки