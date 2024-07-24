Врач назвала продукты, которые позволят продержаться до конца рабочего дня
«Первыми в списке, конечно, будут фрукты. Так, простые яблоки могут надолго обеспечить организм энергией, а апельсины даже способны улучшить настроение. Бананы снабдят вас калием для полноценной работы сердца, а авокадо - нутриентами и омега-жирными кислотами для прилива энергии», – сообщила врач в интервью РИА Новости.
Она также порекомендовала почаще употреблять в пищу жирные сорта рыбы и нежирное мясо. Полезны будут овощи и каши из цельного зерна, а также шоколад.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий