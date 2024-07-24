7 причин, почему важно следить за состоянием фасциальной ткани

Тело и разум не могут быть разделены. Когда мы чувствуем свое тело, ощущаем стабильность и безопасность движений, и правильно дышим, то автоматически становимся более открытыми к окружающей среде.“Думать целостно” или “холизм” (с греч.) – идея о том, что природная система, в том числе и человеческое тело, должны восприниматься как единое целое, а не как комбинация отдельных частей. Фасциальную сеть, мышцы и другие функциональные системы тела нельзя воспринимать изолировано. Во время тренировок, мы часто забываем о том, что тренировать нужно не только силу мышц, но и проприоцепцию, улучшать стабильность и ощущение баланса нашего тела, а главное - правильно восстанавливаться после нагрузок.Ролфинг и фасциальная сетьФокусирование на фасции и ее тренировках – это один из важнейших компонентов сбалансированного функционирования организма, так как большинство травм в спорте являются непосредственно травмами фасции.За последние 10 лет произошел достаточно основательный прорыв в области изучения фасциальной ткани. Более детально были изучены ее функции в организме, что привело к полному переосмыслению картины движения человека, а также к появлению новых техник тренировки фасции. Одним из таких направлений является фоам роллинг – методика миофасциального расслабления при помощи пенного валика или мячика с применением собственного веса и силы давления.Использование фоам роллера позволяет оказывать давление на нашу фасцию, стимулируя в ней нервные рецепторы, которые влияют на длину и напряжение мышц в нашем теле. Исполнение упражнений на регулярной основе позволяет удлинить и расслабить гиперактивные, слишком плотные ткани и восстановить надлежащую гибкость и диапазон движения.Одной из научных основ развития фоам роллинга была концепция ролфинга (англ. Rolfing®). Ролфинг работает аналогичным образом. При надавливании на фасцию, ролфер может помочь вам удлинить и расслабить слишком плотные ткани, возобновить их эластичность и гибкость.Еще в 1960-х годах доктор Ида Рольф, основательница концепции ролфинга, обнаружила, что сила тяжести, мышцы, а также состояние фасции (мышечно-соединительной ткани) играют важную роль в построении правильного паттерна движения человека, а также в поддержании вертикального положения человека, его поставы и осанки.Основываясь на своих исследованиях, доктор-биохимик разработала целое направление ролфинга, которое в своей основе призвано для применения с целью коррекции движения и борьбы с болевыми точками в теле человека. На протяжении последних десятилетий метод постоянно совершенствовался и стал одним из наиболее часто применяемых методов в физиотерапии, реабилитологии и остеопатии.Ида Рольф во время ролфингаРолфинг, по утверждению его основателей, это “целостная система манипуляции на мягких тканях и обучения правильным движениям, которая дает правильную ориентацию и организацию тканей всего тела в условиях гравитации”.Концепция описывает тело человека как организованную структуру вокруг оси, перпендикулярной к земле и параллельной силе тяжести, что считается оптимальным вариантом функционирования тела человека. Но в условиях постоянной борьбы с гравитацией тело должно постоянно бороться. По мнению исследовательницы, сила тяжести имеет тенденцию к сокращению фасции, что приводит к нарушению расположения тела вокруг своей оси и создает дисбаланс, неэффективность в движении и боль.При помощи специфичного воздействия на фасцию и мышцы, ролферы пытаются удлинить фасцию, чтобы восстановить расположение тела вокруг своей оси и способствовать более эффективному движению.Ролфинг – это форма работы с телом человека, массаж, который реорганизует соединительные ткани (фасцию), что пронизывают все тело человека.Если вы хотите быть более гибким и подвижным, правильно дышать во время исполнения упражнений, эффективно бороться с болевыми ощущениями и уверенно избегать травм, вы обязательно должны исполнять упражнения для фасции на регулярной основе. Положительный эффект можно достичь при помощи ролфинга или самомассажа на фоам роллере, используя методику миофасциального расслабления.7 причин, почему важно тренировать фасцию1. Способствует развитию мобильностиВоздействие на фасциальную ткань помогает разрушить различные “спайки” в мышечных и фасциальных структурах, которые появляются из-за отложения метаболитов или малоподвижного образа жизни, и могут сильно ограничивать движение. После применения мануальных техник, мышцы могут свободно скользить в фасциальных мешках, а также улучшается подвижность суставов. В результате мобильность и гибкость тканей совершенствуется во всем организме, что позволяет увеличить диапазон движений и делать их более сбалансированными и энергосберегающими.2. Улучшает дыханиеУпражнение для грудной клеткиОдним из условий воздействия на фасцию является правильное дыхание. Так как через фасциальную сеть проходит также обмен веществ, кислород должен равномерно транспортироваться через фасцию к мышцам. Для того, чтобы свободно дышать, нужно фокусироваться на повышении мобильности грудного отдела, что в перспективе позволяет дышать полнее и свободней.Из-за перманентного сидячего образа жизни, миофасциальные структуры передней части грудной клетки и плечевого пояса сильно укорачиваются. В результате ребра не могут свободно двигаться при каждом вдохе и выдохе (что происходит в среднем 15-20 тысяч раз в день). Со временем, такое положение приводит не только к сложностям с дыханием, но и ограничивает подвижность органов.Правильно расслабляя фасциальную ткань, мы способствуем улучшению ее эластичности, что позволяет также позитивно влиять на дыхательный процесс.3. Улучшает осанкуМиофасциальное расслабление является процессом, который систематически перестраивает тело путем корректировки дисбаланса в фасциальной ткани таким образом, что организм может перестраиваться с меньшими усилиями. В результате поддержание правильного вертикального положения становится более оптимальным и требует меньше затрат энергии.4. Способствует развитию баланса и стабильности телаВ фасциальной сети находится большое количество нервных окончаний, которые отвечают также за проприоцепцию. Тренируя фасцию, мы улучшаем ее структуру, тем самым позволяя быстрее реагировать на внешнюю среду и ориентацию в пространстве.В случае со стабильностью, простым примером здесь будет массаж плантарной фасции (стопы), после чего кардинально улучшается восприимчивость и ощущение контакта с поверхностью, на которой мы стоим.5. Облегчает больНапряжение и дискомфорт в теле, которые возникают в результате несбалансированного движения, могут быть легко устранены при помощи миофасциального расслабления. Целевое воздействие на триггерные (болевые) точки при помощи использования давления, способствует эффективному разглаживанию “спаек” в тканях и улучшению обмена веществ.6. Улучшает проприоцепциюПроприоцепция – это ощущение относительного положения частей тела и их движения в пространстве. Здоровый человек в сознательном состоянии может чувствовать положение и движение своих конечностей. При этом способность ощущать собственное (мышечное) и внешнее (пассивное) движение примерно равны.Огромное преимущество использования методики миофасциального расслабления состоит в том, что человек самостоятельно может контролировать свои ощущения и регулировать интенсивность массажа. Таким образом, человек учиться чувствовать и испытывать свое тело по-новому.Очень часто мы совершенно не задумываемся о том, как мы стоим, дышим, ходим или как функционирует наше тело в стрессовом состоянии. Развитие ощущения своего тела помогает нам чувствовать себя и оперативно отвечать на сигналы организма. Таким образом, улучшение проприоцепции приводит к повышению уровня информированности тела, что является одним из ключевых долгосрочных эффектов от тренировок фасции.7. Оказывает положительное влияние на психологическое состояниеСогласно холистическому подходу, тело и разум не могут быть разделены. Когда мы чувствуем свое тело, ощущаем стабильность и безопасность движений, и правильно дышим, то автоматически становимся более открытыми к окружающей среде.Тренировка фасции являет собой целостный процесс, который влияет на наше тело и разум положительно. Уже после нескольких сессий повышается ощущение гибкости и подвижности в теле, улучшается дыхание и кардинально спадает уровень напряжения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки