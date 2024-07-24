Персики: польза и вред для здоровья женщины, мужчины, противопоказания

Сочный и сладкий персик — один из символов лета. Максимальной спелости фрукт достигает в конце июля или начале августа. Впервые его стали выращивать в Китае за несколько столетий до нашей эры. Позднее он появился в Персии, откуда Александр Македонский привёз его в Грецию. Постепенно продукт полюбился во всём мире.Полезные свойства персиковЦенность персика заключается не только во вкусовых качествах, но и в высоком содержании витаминов и микроэлементов. Фрукт богат витамином А, отвечающим за сохранение молодости кожи, здоровья глаз и регенерацию тканей.Витамин С способствует укреплению иммунитета, выработке коллагена и разглаживанию морщин. Благодаря содержанию витамина Е персик полезен для здоровья волос, кожи и ногтей. Витамины группы B в сочетании с магнием улучшают работу головного мозга, снимают тревожность, нервное напряжение.Фрукт полезен пожилым людям, особенно женщинам. Благодаря высокому содержанию витамина К, а также кальцию и фосфору, он предотвращает развитие остеопороза. Персик в рационе сердечников помогает нормализовать артериальное давление, снизить риск образования тромбов и укрепить сердечную мышцу. Этому способствует наличие калия в составе.Преимуществом продукта являются его антиоксидантные свойства. Лютеин и бета-каротин борются со свободными радикалами, сохраняют здоровье клеток и замедляют процессы старения в организме.Фрукт полезен и для пищеварительной системы, так как содержит не менее 2 г клетчатки на 100 г продукта. Благодаря этому улучшается работа желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), организм очищается от токсинов.Пектин в составе продукта выводит избыточные жиры и снижает уровень плохого холестерина. Регулярное его употребление уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, старческого слабоумия, анемии. Он полезен людям, испытывающим частые стрессы, являясь природным антидепрессантом.Вред персиковУпотребляя персики, следует помнить о возможной аллергии. Её вызывают отдельные белки в составе персика. Реакция возможна как на свежие, так и на обработанные фрукты. Чаще всего она не затрагивает органы дыхания, влияет только на ЖКТ.Аллергия на персики вызывает жжение и зуд во рту, отёчность губ, высыпания на коже лица, груди и под коленями, возникновение диареи, тошноты и рвоты. Высокое содержание фруктовых кислот требует полного отказа от персиков при обострении язвенной болезни желудка и гастрита.Плод может нанести вред здоровью людей с сахарным диабетом. Диабетикам рекомендуется включать фрукт в рацион малыми дозами, обязательно проверяя уровень глюкозы в крови до и после еды. Лучше ограничиться одним персиком в сутки и отказаться от других сладостей до конца дня.Ядра косточек персика употреблять не рекомендуется. Содержащаяся в них синильная кислота опасна для здоровья человека. Использование персиковых косточек в пищу может вызвать тяжёлую интоксикацию, особенно у детей. Признаками отравления являются тошнота, рвота, диарея, учащение сердцебиения, обмороки и судороги.Кулинарное применение персиковБлюда из персиков способны разнообразить летний рацион. При термической обработке и консервации они сохраняют большинство полезных веществ. Самым простым и быстрым десертом является смузи из сочных плодов. При приготовлении можно экспериментировать, добавляя молоко, бананы и другие фрукты.Фрукт подходит не только для сладких, но и мясных блюд: его можно приготовить на гриле, использовать для приготовления заправки или добавить в овощной салат. Сохранить пользу плода на зиму можно в виде варенья или компота, а также заморозив его. Сушёные фрукты – полезный перекус и вкусное дополнение к чаю.Способы хранения и выбора персиковЧтобы персик был сладким и ароматным, важно тщательно осмотреть его при покупке. Поверхность плода не должна иметь пятен, вмятин и повреждений кожицы. Спелый фрукт мягкий при надавливании и имеет характерный запах.Если персик полностью созрел, то он лучше сохранится в холодильнике. Зеленоватый плод следует оставить в бумажном пакете на несколько дней при комнатной температуре. Не стоит мыть фрукт заранее, это уменьшает его срок хранения.Персик – полезный плод, употребление которого обогащает организм витаминами и минералами, замедляет процессы старения и дарит красоту. Однако людям, склонным к пищевой аллергии и имеющим сахарный диабет, стоит употреблять фрукт с осторожностью, наблюдая за реакцией организма.

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