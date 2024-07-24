Все, что нужно знать о витилиго

Витилиго — это веками известное кожное заболевание, подтверждения которому имеются в различных документальных источниках. Причины этого заболевания точно пока не установлены ввиду различных внешних факторов, связанных с его возникновением. Однако сейчас оно считается аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система атакует и убивает клетки, ответственные за производство меланина.Витилиго: причины, симптомы и лечениеВитилиго — это веками известное кожное заболевание, подтверждения которому имеются в различных документальных источниках.Причины этого заболевания точно пока не установлены ввиду различных внешних факторов, связанных с его возникновением.Однако сейчас оно считается аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система атакует и убивает клетки, ответственные за производство меланина.Психологическое воздействие витилигоПотеря меланина в определенных участках тела может привести к повышению чувствительности и риску солнечных ожогов.Но помимо непереносимости солнечного света, физические изменения во внешности могут вызвать серьезные психологические последствия для больных витилиго пациентов.Это объясняется тем, что, несмотря на доказанный неинфекционный характер витилиго, некоторые люди по-прежнему склонны его опасаться, и даже стыдить или насмехаться над теми, кто им болеет.Из-за таких стереотипов пациенты с витилиго страдают от многочисленных психосоциальных проблем и психологических последствий.Различные исследования показали, что эмоциональные эффекты, вызванные витилиго, варьируются от умеренного смущения до полной утраты самоуважения из-за постепенного изменения внешности людей с этим заболеванием.К числу рекомендуемых способов профилактики таких эффектов относятся поддержка семьи и психологическое консультирование.Витилиго может повысить риск других аутоиммунных заболеванийКак показывают наблюдения, у людей с витилиго больше вероятность развития различных аутоиммунных заболеваний, включая:Очаговая алопеция - это потеря волос, вызванная атакой иммунной системы на волосяные фолликулы. Она может быть на различных участках тела, но, главным образом, на коже головы или на лице. Риск этого заболевания не зависит от расы, возраста или пола - каждый человек подвергается такой же опасности, как и любой другой в популяции.Аутоиммунные заболевания щитовидной железы. Щитовидная железа отвечает за производство некоторых гормонов, которые регулируют важные процессы в организме. Наличие аутоиммунного заболевания щитовидной железы означает, что иммунная система неосознанно атакует щитовидные железы, вследствие чего они вырабатывают либо слишком много, либо слишком мало этих гормонов.Болезнь Аддисона - это аутоиммунное заболевание, когда организм не способен производить достаточно гормонов из-за разрушения надпочечников. Двумя из важных гормонов, производимых этими железами, являются кортизол и альдостерон.Сахарный диабет. Это заболевание возникает, когда поджелудочная железа неспособна производить достаточно инсулина, или когда клетки организма становятся устойчивыми к инсулину. Существует два типа сахарного диабета: тип 1 и тип 2, причем тип 1 является аутоиммунным заболеванием. Тип 1 возникает, когда организм не может вырабатывать инсулин, потому что иммунная система уничтожает производящие его бета-клетки.Симптомы витилигоВитилиго, как правило, начинается с потери цвета кожи на частях тела, подверженных воздействию солнца. Хотя цвет этих частей радикально меняется, структура и чувствительность кожи обычно не нарушаются.Однако наблюдается повышенная чувствительность к солнечному свету вследствие отсутствия меланина, который служит защитой от солнца.Если у вас такое заболевание, вам настоятельно рекомендуется прикрывать и защищать кожу от солнечных ожогов. Помимо обесцвечивания кожи, к другим симптомам витилиго относятся:Потеря цвета волос, ресниц или бровей. Отмечается также преждевременное поседение волос, вызванное витилиго. 4 Из-за потери пигмента в волосяных фолликулах у людей часто появляются белые полоски на бровях или ресницах. Волосы, растущие на пораженных участках кожи, со временем тоже теряют свой цвет, но не во всех случаях.Обесцвечивание тканей полости рта. Потеря меланина может также наблюдаться на слизистых оболочках и тканях полости рта. Белые пятна витилиго могут появляться и на губах.Изменения цвета глаз. Меланоциты в глазах также подвергаются разрушению в период развития заболевания. 30-40% пациентов с витилиго теряют пигмент эпителия сетчатки, который отвечает за придание глазам цвета.Воспаление глаз. В некоторых случаях витилиго сопровождается увеитом или воспалением глаз. Как правило, это происходит у приблизительно 5 процентов больных витилиго. Исследователи объясняют, что это воспаление часто вызвано иммунной системой, которая атакует здоровые клетки глаз.Традиционное лечение витилигоПомимо косметических вариантов, традиционная медицина также предлагает многочисленные методы, которые помогают заново ввести пигмент в кожу. К числу наиболее распространенных методов лечения витилиго относятся следующие:Фототерапия. Эта процедура помогает выравнивать цвет кожи с помощью УФ-Б света, вследствие чего кожа вырабатывает пигмент.Это, однако, не останавливает появление новых белых пятен на коже и не гарантирует, что со временем обработанные участки не обесцветятся снова. К возможным побочным эффектам применения этого метода относятся гиперпигментация прилегающих участков, сильные солнечные ожоги и волдыри.Обесцвечивание. Этот метод обычно предписывают пациентам с и широко распространенным витилиго. Данная процедура подразумевает удаление оставшихся меланоцитов для выравнивания цвета кожи больного витилиго путем применения монобензилового эфира гидрохинона на оставшиеся пигментированные участки кожи.Но из-за удаления оставшегося пигмента у пациента возникнет гораздо более высокая чувствительность к солнечному свету и ему нужен будет дополнительный уход до конца жизни.Операция. Это зачастую - последнее средство для лечения больных витилиго, когда другие обычные методы лечения не помогают. Операции делаются людям, у которых витилиго стабильно на протяжении нескольких лет.Наиболее распространенной хирургической техникой является подкожная или клеточная пересадки. Для этого здоровую кожу пересаживают на белые участки витилиго, чтобы заново ввести меланоциты в обесцвеченные участки.Следует отметить, что традиционные методы лечения витилиго могут привести к многочисленным побочным эффектам, способным повлиять на ваш образ жизни и здоровье кожи.Большинство видов лечения с применением химических веществ, в конечном счете, приводят к атрофии кожи - постепенному разрушению обрабатываемых участков. Поэтому следует вначале рассмотреть натуральные средства устранения симптомов этого заболевания.Натуральные и холистические методы лечения витилигоНекоторые из этих натуральных методов включают применение следующих трав:Гинкго билоба. Оно обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами. Кроме того, оно способствует уменьшению окислительного стресса, который является одним из факторов, влияющих на развитие витилиго. Исследователи доказали, что употребление этой травы помогло пациентам замедлить распространение витилиго или даже сдержать его прогрессирование.Семена псоралеи. Эти семена - одни из наиболее используемых и хорошо известных натуральных средств от витилиго, благодаря их способности имитировать воздействие солнца на кожу. Это стимулирует меланоциты вырабатывать больше меланина, когда это необходимо. Их часто применяют с семенами тамаринды, нанося их местно на пораженные участки кожи.Листья базилика и сок лайма. Отмечается, что раствор из этих двух компонентов, применяемый местно, помогает вырабатывать меланин. Для его приготовления смешайте экстракт листьев базилика с соком лайма и наносите три раза в день в течение примерно шести месяцев.Амми зубная. Келлин - фуранохромон, получаемый из амми зубной, как отмечается, при постоянном применении, помогает восстановить пигментацию пораженных витилиго участков. Действие этого компонента растения амми зубная сопоставимо с действием псоралена - химического вещества, которое применяется в фототерапии УФ-А, но без повышенного риска рака кожи после лечения.Прежде чем применять эти натуральные средства от витилиго, лучше обратиться к врачу, чтобы он назначил правильную дозировку и применение. Следует также отметить, что использование этих лекарственных растений демонстрирует разную степень эффективности для каждого человека.Беременным или кормящим грудью, больным витилиго, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу, чтобы узнать о возможных наиболее безопасных методах лечения витилиго.Как предотвратить витилигоОдно из наиболее распространенных заблуждений в отношении витилиго заключается в том, что это заболевание считается заразным. Эта ошибка возникает в связи с представлением о том, что витилиго аналогично проказе или другим передающимся заболеваниям. Но профилактика этой болезни никоим образом не уменьшается, если вы решите держаться от больных витилиго на расстоянии.Некоторые исследователи заявили, что, поскольку пятна витилиго чаще появляются на участках кожи, подверженных воздействию солнца, то стараться избегать продолжительного и чрезмерного воздействия солнечного света, а также применять меры по предотвращению повреждений от солнца, может помочь предотвратить витилиго. Другие рекомендации по профилактике витилиго включают в себя следующее:Избегать повреждений кожи. Витилиго также вызывается ссадинами на коже, ожогами и ранами, когда пигментные клетки уничтожены и не были восполнены. Также имели место случаи, когда повреждение кожи вызвало ухудшение состояния. Осторожность и избегание случаев повреждения кожи поможет снизить шансы смерти меланоцитов.Улучшить питание и рацион. Следует наблюдать за рационом питания, поскольку это тоже может быть важным фактором в развитии витилиго. У больных витилиго наблюдаются многочисленные дефициты основных витаминов и минералов, некоторые из которых играют важную роль в производстве в коже меланина. К этим витаминам и минералам относятся витамин E, B12, медь и цинк.Держаться подальше от химических инсектицидов и пестицидов. Постоянное воздействие или употребление химикатов, используемых в традиционном сельском хозяйстве, также определяется как один из возможных триггеров витилиго. Обилие этих химикатов в окружающей среде пациента оказывает прямое воздействие на иммунную систему и может заставить ее атаковать клетки кожи.Не допустить распространение витилиго: советы по профилактике, о которых следует помнитьИзбегайте стрессовых ситуаций. Стресс, как эмоциональный, так и физический, был идентифицирован как один из ведущих факторов ускорения прогрессирования этого заболевания. Это часто объясняется прямым влиянием стресса на иммунную систему, что может стать триггером аутоиммунного ответа. Избегая событий или случаев, которые могут вызвать стресс, вы можете свести к минимуму или замедлить распространение пятен витилиго.Носите защищающую от солнца одежду. Помимо повышения чувствительности к солнечному свету и риска солнечных ожогов, интенсивное воздействие солнца также может привести к распространению витилиго. Защищающая от солнца одежда или применение натуральных солнцезащитных средств поможет предотвратить депигемнтацию вследствие солнечных ожогов. Постоянные повреждения от солнца могут также повысить риск рака кожи.Ограничьте воздействие хлорированной воды. Хлор — это химическое вещество, которое обычно добавляют в воду в плавательных бассейнах и многочисленных водных сетях для профилактики распространения бактерий. Но помимо вызываемых им негативных последствий для здоровья, постоянное воздействие этого химического вещества может привести к повреждению кожи и усугублению витилиго. Если хотите поплавать, рекомендуется делать это в пресноводных водоемах, чтобы избежать контакта с хлором.

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