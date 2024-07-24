Так делают почти все: названа ключевая ошибка при нанесении солнцезащитного крема

Мода на бронзовый загар, который достигается непрерывным «поджариванием» на пляже, проходит. Многие знают, с какими проблемами могут столкнуться, но часто не в курсе, какие ошибки невольно совершают, защищая себя от УФ-лучей.Лето — время отпусков, пляжей и пикников. Но не стоит забывать, что солнце и ультрафиолетовое излучение может быть агрессивным и потенциально угрожает нашей коже. Ожоги, фотостарение и пигментация — это далеко не полный список последствий интенсивного загара.Как же сохранить здоровье и красоту кожи? В этом помогла разобраться врач-дерматовенеролог и косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.Не только защитный кремДля эффективной защиты кожи в летний период, даже если вы не на пляже, а просто на открытом воздухе, важно помнить о защите. Во избежание солнечных ожогов и фотостарения рекомендуется использовать антиоксидантные сыворотки. Они блокируют определенный спектр ультрафиолетовых лучей (УФ-лучей), но далеко не весь.Поэтому дополнительно рекомендуется наносить кремы с SPF-защитой, которые блокируют УФ-лучи. Чем выше индекс SPF-защиты, тем дольше можно находиться на солнце. Например, при индексе SPF-50 можно находиться на солнце четыре часа. Затем его следует нанести заново.Ключевая ошибкаСреди тех, кто отдыхает на пляже или отправляется по своим делам, даже используя солнцезащитный крем с достаточным уровнем SPF-защитой, в 90% случаев совершается одна и та же ключевая ошибка! Как вы обычно наносите крем? На лицо и открытые участки тела, а на пляже — почти на все тело и сразу пошли на солнце или в воду? Это неверно!Наносить крем с SPF-защитой следует за 20 минут до выхода под открытое солнце, чтобы кожа успела его впитать. Помимо кремов существуют стики и спреи с SPF-защитой, но эффективность кремов все равно — выше. Так же важно помнить, что даже после нанесения SPF-защиты следует избегать нахождения под открытым солнцем в период пиковой активности — с 11:00 до 16:00.УФ-излучение опасно и на СевереНесмотря на то, что Санкт-Петербург — северный город с небольшим количеством солнечных дней, это не означает, что можно не бояться УФ-облучения, предупредила косметолог.Летом ультрафиолетовый индекс в Петербурге, даже в облачные дни, бывает высоким. Поэтому SPF-защиту все равно следует наносить регулярно. Этот индекс меняется в течение дня — утром и вечером он обычно низкий, но повышается в дневное время», — предупреждает косметолог.Поэтому жизнь в Северной столице — это не стопроцентная гарантия защиты жителей от солнечных ожогов или меланомы. Вероятность появления онкологических заболеваний связана не только с ультрафиолетовым облучением, но и с индивидуальными особенностями человека — типом кожи, образом жизни и генетическими факторами.Шкура леопарда: чем опасен сильный загар«Помимо ожогов, если жариться на солнце слишком долго с первого дня отпуска, длительное пребывание под открытым солнцем (особенно в опасные часы) может спровоцировать преждевременное старение», — добавила врач.Ультрафиолет — это агрессивные лучи, хотя и невидимые глазу. Он разрушает коллаген и эластин в коже. Поэтому она быстрее теряет упругость. После интенсивного загара может физически ощущаться стянутость и сильная сухость.Грозит любителям жаркого солнца и неравномерная, избыточная пигментация. Есть определенные клетки кожи — меланоциты. Изначально они созданы для защиты тканей от избытка солнечного света. Именно они и отвечают за потемнение кожи при загаре, активизируя свою работу. При повреждении кожи УФ-лучами они начинают продуцировать меланин, который защищает кожу и окрашивает ее. Но степень повреждения кожи на разных участках может быть неравномерной. Отсюда и появление различных пигментных пятен на коже, что для многих людей не является эстетичным.Агрессивный рак и солнцеМеланома — не самое распространенное онкологическое заболевание, но одно из самых агрессивных. В зоне риска — люди с очень светлой кожей и склонностью к веснушкам. Больше всего случаев меланомы фиксируется в Австралии, так как там проживает большой процент белокожих людей, чья кожа не приспособлена к таким экстремальным условиям.«При этом в Африке, не менее солнечной части света, меланомы почти нет — так как у темнокожих людей сформировалась генетическая защита от чрезмерного УФ-облучения. Поэтому при поездке в экваториальные страны важно подходить к защите своей кожи с двойной ответственностью», — резюмировала Наталья Екшибарова.

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