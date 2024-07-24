Эксперт рассказала о пяти советах нутрициологов, которые могут навредить

Сейчас в социальных сетях появилось много нутрициологов, чьи советы могут больше навредить, чем помочь человеку. К самым популярным вредным советам относятся сыроедение, отказ от мяса и жесткие диеты. Об этом рассказала директор Федерального научного центра пищевых систем РАН Оксана Кузнецова в кулуарах Фестиваля новых медиа."Первый вредный совет, который сейчас часто дают нутрициологи в социальных сетях, касается сыроедения. Но вы не должны есть только необработанную растительную пищу. Диета должна быть сбалансированная", - рассказала Кузнецова.На втором месте по популярности стоит отказ от мяса, хотя там много необходимых для организма компонентов, отмечает эксперт."Третье - это диеты и все остальное без медицинского сопровождения. Перед тем, как резко поменять свой рацион, надо сдать кровь, понять, каких элементов не хватает, и уже от этого строить свою диету. Очень многие, послушав блогеров, начинают уходить в радикальную диету и очень вредят своему организму", - отмечает она.По ее словам, сейчас популярно мнение, что если после диеты появилась энергия и легкость, то все хорошо, хотя на самом деле организм просто мобилизуется и последние силы тратит на поддержание состояния.От каких-то радикальных переходов на одни белки или жиры, или углеводы эксперт тоже рекомендует отказаться."Также очень многие компоненты, например соя или кунжут, в больших количествах организму вредят. Кунжутных семян можно есть не больше чайной ложки, иначе можно навредить организму, а многие об этом не знают и сыплют везде", - говорит Кузнецова."Мастерская новых медиа" - программа для медиатехнологов. Создана "Диалогом" и Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участники сообщества реализуют более 160 проектов, создают конструктивный медиаконтент, снимают ценностно-ориентированные веб-сериалы и документальные фильмы.

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