Восстанавливаем улыбку: имплантация или мост — как выбрать идеальное решение

По статистике, к тридцати годам каждый второй россиянин теряет как минимум один зуб. Это может негативно сказаться на здоровье и качестве жизни. Современная стоматология предлагает два решения проблемы — установку моста или имплантацию. Но у каждого метода есть свои особенности. О главных отличиях рассказал врач-стоматолог Дмитрий Усиков.Что делать, если удалили зуб? Игнорировать проблему не стоит. Последствия для физического здоровья и эстетики улыбки могут быть самыми серьезными — от нарушений пищеварения и смещения других зубов до изменения формы лица и снижения самооценки. Поэтому так важно вовремя восстановить отсутствующий зуб. Решение о выборе конкретного метода, подходящего именно вам, поможет принять врач-стоматолог.«Какой способ замены будет наилучшим, зависит от нескольких факторов, включая общее состояние здоровья, количество отсутствующих зубов, структуру и качество кости, финансовые возможности и предпочтения самого пациента», — объясняет кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог, хирург-имплантолог, ортопед, главный врач клиники «Стом. Центр Города» и спикер учебного центра Osstem Implant Дмитрий Усиков.Мостовидный протез или имплантация: что лучшеМостовидный протез — это конструкция, которая закрепляется на соседних зубах и позволяет восстановить целостность зубного ряда. Его преимущества — относительно простая и быстрая установка.Имплантат — искусственный корень, который устанавливается в кость челюсти и служит основой для крепления заменяющего зуба. Его плюсы — высокая долговечность, надежность, эстетика и комфорт использования.«Мостовидный протез может быть рекомендован, если у пациента недостаточно костной ткани для успешной имплантации или соседние зубы нуждаются в коррекции, а также если есть противопоказания к проведению имплантации или операциям по наращиванию костной ткани, — поясняет врач Дмитрий Усиков. — Имплантаты — более долговременный и эффективный способ замены отсутствующих зубов, поскольку они имитируют естественную структуру зуба и корня. Они также могут помочь сохранить костную ткань и форму лица».Сроки лечения: мост и имплантатИзготовление мостовидного протеза требует около 1–2 недель, непосредственно установка занимает около часа. Мост закрепляется на прилегающих зубах с помощью цемента или другого крепежного материала. Но перед этим пациенту может потребоваться лечение или обработка опорных зубов, поэтому общее время лечения варьируется в зависимости от сложности случая и индивидуальных обстоятельств.Операция по установке имплантата длится 20-40 минут. Только после того, как он приживется — на это может понадобиться от 2 до 4 месяцев, — на него крепится искусственная коронка. Собственно фиксация занимает около 20-30 минут. На время, пока приживается имплант, врачи устанавливают временную зубную конструкцию. Подробнее о ней можно узнать в нашем материале.Сколько служат протезыМостовидные протезы могут служить от 5 до 15 лет. Это зависит от качества материалов, ухода и общего состояния зубов и десен пациента. Замена может потребоваться из-за возрастного изменения формы и структуры зубного ряда и появления несоответствия между протезом и оставшимися зубами. А также если поддерживающие зубы, к которым прикреплен мост, пострадали от кариеса или пародонтита.Долговечность имплантата зависит от качества материала, ухода за зубами и деснами, вероятных травм, а также общего состояния здоровья пациента. В большинстве случаев имплантированный зуб служит в течение десятилетий без необходимости замены, но при условии постоянного ухода за ним и регулярных посещений стоматолога.Как мост и имплантат влияют на соседние зубы и костную тканьУстановка моста требует обработки соседних зубов для поддержки протеза. При обтачивании удаляется часть здоровой ткани, что может усилить чувствительность, повредить эмаль и структуру, привести к повышенному риску разрушения в будущем.Еще одна опасность обтачивания — изменение не только формы и внешнего вида здоровых зубов, но и прикуса. Как следствие — повышенный риск появления эстетических проблем, сложностей с жеванием и речью. Также мостовидный протез не обеспечивает нужной стимуляции роста кости, что может привести к потере костной массы в области отсутствующего зуба.«Рассасывание кости челюсти является потенциальным риском при установке мостовидного протеза, и важно проводить регулярные консультации со специалистом для мониторинга состояния кости и принятия соответствующих мер для ее сохранения», — объясняет Дмитрий Усиков.При имплантации здоровые зубы не задействуются, так как имплантаты устанавливаются непосредственно в кость. Также они помогают сохранить костную ткань, так как стимулируют рост кости и предотвращают ее рассасывание.Восстановление жевательной функции при установке протезовМостовидный протез обычно способен принять меньшую жевательную нагрузку, чем естественный зуб. Он не обладает такой же жевательной силой и устойчивостью. Поэтому после его установки человеку придется избегать чрезмерно твердых, липких или тяжелых для жевания продуктов, иначе протез может получить повреждения или отклеиться.Имплантированный зуб стоит на титановом корне, который интегрируется с костной тканью, обеспечивая прочное крепление. Имплантаты обычно схожи с естественными зубами в способности выдерживать жевательные нагрузки.Стоимость протезированияМостовидные протезы могут быть более доступными по сравнению с другими способами замены потерянных зубов. Однако их цена может варьироваться в зависимости от материалов, используемых для изготовления моста, и сложности лечения.При установке имплантата составляется поэтапный индивидуальный план лечения, учитывающий финансовые возможности пациента. Оплату можно разделить на части. Кроме того, имплантолог может порекомендовать систему более доступного ценового сегмента.«Медицина продвинулась далеко вперед: сейчас есть разные по стоимости, но не проигрывающие по качеству, системы имплантатов, например, корейского производства, которые по цене доступнее европейских брендов. Как врач-стоматолог, я очень доверяю системе имплантатов от корейской компании Osstem Implant. Она относится к более бюджетным и показывает хорошие результаты лечения», — отмечает Дмитрий Усиков.ПротивопоказанияОбщие противопоказания к протезированию зубов — системные заболевания, онкология, психические расстройства, плохое состояние слизистой оболочки ротовой полости, аутоиммунные заболевания, недостаточный уровень ухода за ртом.Мостовидный протез установить будет невозможно, если у пациента есть тяжелые аномалии прикуса, воспалительные заболевания ротовой полости, бруксизм.Противопоказание к проведению дентальной имплантации — недостаток костной ткани. Но ее возможно нарастить или выбрать альтернативные методы замещения.«В любом случае, решение о том, какой способ замены отсутствующего зуба будет лучшим, должно быть принято после консультации со стоматологом. Опытный врач проведет тщательное обследование и рассмотрит все факторы, чтобы помочь пациенту выбрать оптимальный метод», — резюмирует Дмитрий Усиков.

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