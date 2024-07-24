Один из видов клетчатки может иметь преимущества для снижения веса

Исследования микробиома кишечника вызвали «революцию» в науке о питании, и за последние несколько лет пищевые волокна стали «новым белком» — их в изобилии добавляют в продукты питания, чтобы питать наш кишечник и укреплять наше здоровье.Однако недавнее исследование на мышах показало, что не все добавки с клетчаткой одинаково полезны.Форма, которая широко встречается в овсе и ячмене, называемая бета-глюканом, может контролировать уровень сахара в крови и способствовать снижению веса у мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров.Исследователи из Университета Аризоны (UA) и Венского университета утверждают, что это единственный тип добавки с клетчаткой, который они протестировали, и который снизил содержание жира и массу тела у мышей в течение 18 недель.Другие рассмотренные виды клетчатки, включая пшеничный декстрин, пектин, резистентный крахмал и целлюлозу, не оказали подобного эффекта, несмотря на значительное изменение состава микробиома мышей по сравнению с мышами, не получавшими добавок с клетчаткой.«Мы знаем, что клетчатка важна и полезна; проблема в том, что существует очень много разных типов клетчатки», — объясняет биомедицинский ученый Фрэнк Дука из Университета Арканзаса. «Мы хотели узнать, какой вид клетчатки будет наиболее полезен для снижения веса и улучшения гомеостаза глюкозы, чтобы мы могли информировать об этом общество, потребителей, а затем также и сельскохозяйственную отрасль».Пищевые волокна являются основным источником энергии для бактерий, живущих в нашем кишечнике, и тем не менее менее 5 процентов людей в США потребляют рекомендуемые 25–30 граммов клетчатки в день.Чтобы компенсировать это, пищевые добавки с клетчаткой и невидимые продукты, насыщенные клетчаткой, становятся все более популярными. Но волокна чрезвычайно разнообразны, так что же нам выбрать?Некоторые волокна, такие как бета-глюканы овса и пшеничный декстрин, водорастворимы , то есть они легко ферментируются кишечными бактериями. Другие, такие как целлюлоза и резистентный крахмал, менее растворимы или нерастворимы, то есть они прилипают к другим материалам.До сих пор, как пишет биомедик Элизабет Ховард из Университета Арканзаса и ее коллеги, «не было ни одного исследования, в котором изучалась бы роль различных волокон в одной когорте».Чтобы компенсировать это, в текущем исследовании были протестированы несколько форм клетчатки на одной когорте мышей. Было обнаружено, что только бета-глюкан увеличивает количество Ileibacterium, обнаруженных в кишечнике мышей. Другие исследования на мышах связывают эту бактерию с потерей веса.Действительно, задолго до 10-недельного рубежа у мышей, получавших бета-глюкан, наблюдалось снижение массы тела и содержания жира в организме по сравнению с мышами, получавшими другие формы клетчатки.Результаты совпадают с другим недавним исследованием Дуки, в котором грызунам давали ячменную муку, богатую бета-глюканом. Несмотря на то, что крысы продолжали есть столько же жирной пищи, сколько и раньше, их энергетические затраты увеличились, и они все равно потеряли вес.Похожий результат наблюдался у мышей, которых кормили бета-глюканом в новом исследовании. У этих животных также наблюдалось повышение концентрации бутирата в кишечнике, который является метаболитом, образующимся при расщеплении микробами клетчатки.Бутират вызывает высвобождение глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), который является естественным белком, имитирующим синтетические препараты, для стимуляции высвобождения инсулина.«Часть преимуществ потребления пищевых волокон заключается в высвобождении GLP-1 и других кишечных пептидов, которые регулируют аппетит и массу тела», — объясняет Дука. «Однако мы не думаем, что это весь эффект. Мы считаем, что бутират может оказывать и другие полезные эффекты, не связанные с кишечными пептидами, например, улучшать здоровье кишечного барьера и воздействовать на периферические органы, такие как печень».Необходимо провести гораздо больше исследований, прежде чем эти результаты можно будет распространить на людей, однако полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые виды волокон могут быть более подходящими для снижения веса и контроля уровня инсулина, чем другие.

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