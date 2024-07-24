Nature: бактерии ротовой полости влияют на общее состояние здоровья

В недавнем обзоре в журнале Nature Reviews Microbiology изучалось взаимодействие между микробиомами полости рта и кишечника и их совокупное влияние на здоровье человека. Авторы Джек А. Гилберт из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Эрика М. Хартманн из Северо-Западного университета обнаружили, что, хотя микроорганизмы полости рта могут попадать в желудочно-кишечный тракт и способствовать дисбактериозу кишечника, механизмы и более широкие последствия этих взаимодействий требуют дальнейшего изучения.В организме человека обитает огромное количество разнообразных микроорганизмов, которые играют важную роль в здоровье, поддерживая иммунную систему и защищая от патогенов. Однако они также могут способствовать возникновению хронических заболеваний.Дисбиоз, или нарушения в этих микробных сообществах, связан с метаболическими и аутоиммунными расстройствами и желудочно-кишечными проблемами. Кишечник и ротовая полость являются двумя ключевыми областями с плотными микробными популяциями.На микробиом полости рта влияют пища и окружающая среда, он связан с такими заболеваниями полости рта, как гингивит и пародонтит, а также влияет на общее здоровье, влияя на популяции микроорганизмов в пищеварительной и дыхательной системах.Микробиом кишечника, сформированный генетикой, диетой и образом жизни, имеет решающее значение для иммунных реакций и профилактики инфекций. Понимание взаимодействия между микробиомами кишечника и полости рта необходимо для понимания их влияния на такие заболевания, как колоректальный рак (КРР) и воспалительные заболевания кишечника (ВЗК).Желудочно-кишечный тракт начинается во рту и простирается до ануса, включая такие органы, как печень, поджелудочная железа и желчный пузырь. Ротовая полость, сильно васкуляризированная и являющаяся домом для разнообразных микробных сообществ, служит основной точкой входа микробов в организм.Он содержит более 770 видов бактерий в различных микросредах, таких как слизистая оболочка щек, язык и зубные бляшки. Ключевые роды включают Streptococcus, Veillonella и Prevotella. Микробиом кишечника, в основном анаэробный и включающий такие виды, как Bacteroides и Ruminococcus, разделяет некоторые таксоны с полостью рта, но различные физические и химические барьеры обычно не позволяют микробам полости рта колонизировать кишечник.Однако при таких условиях, как низкая кислотность желудка или прием антибиотиков, бактерии из полости рта могут мигрировать в кишечник, что может способствовать возникновению заболеваний. Понимание этого переноса микробов из полости рта в кишечник имеет решающее значение для изучения его роли в болезнях и здоровье.Полость рта, подверженная таким заболеваниям, как кариес, рак полости рта и заболевания пародонта (гингивит и пародонтит), играет важную роль в общем состоянии здоровья. Заболевания пародонта подразумевают разрушение тканей вокруг зубов из-за воспалительной реакции на зубной налет и микробы.Гингивит, обратимое воспаление десен, может перейти в пародонтит, если его не лечить, вызывая более глубокое повреждение тканей и потерю костной массы. Исследования показывают сильную связь между здоровьем полости рта и заболеваниями кишечника.Пародонтальные патогены, такие как P. gingivalis и F. nucleatum, могут мигрировать из полости рта в кишечник, способствуя таким состояниям, как ВЗК. Эти бактерии способствуют воспалению и нарушают микробный баланс кишечника.Исследования выявили более высокие уровни оральных бактерий в кишечнике людей с ВЗК, что указывает на роль оси рот-кишечник в этих заболеваниях. Кроме того, оральный микробиом был связан с CRC. Оральные бактерии, такие как F. nucleatum, могут влиять на рост опухоли и резистентность к лечению при CRC.Эта связь подчеркивает важность здоровья полости рта в профилактике и лечении системных заболеваний. Понимание этих связей может привести к улучшению стратегий профилактики и лечения заболеваний кишечника и рака.Плохое здоровье полости рта, особенно пародонтит, может существенно повлиять на весь организм. Бактерии полости рта могут перемещаться через желудочно-кишечный тракт и кровоток, способствуя возникновению различных заболеваний.Пародонтит вызывает слабовыраженное системное воспаление, которое может нарушить здоровье организма и способствовать таким заболеваниям, как ВЗК и сердечно-сосудистые заболевания. Он повышает уровень провоспалительных цитокинов в крови, что указывает на продолжающуюся воспалительную реакцию.Одним из механизмов, посредством которых здоровье полости рта влияет на организм, является воздействие на костный мозг, где воспаление, вызванное пародонтитом, усиливает выработку иммунных клеток, что приводит к усилению воспалительных реакций в других местах.Другой механизм включает пародонтальные бактерии, напрямую воздействующие на отдаленные органы, выделяя токсины, которые способствуют воспалению и таким заболеваниям, как ревматоидный артрит и атеросклероз. Кроме того, здоровье полости рта напрямую влияет на кишечник. Бактерии из полости рта могут колонизировать кишечник, усугубляя такие состояния, как ВЗК.Лечение заболеваний пародонта может уменьшить системное воспаление и улучшить симптомы хронических заболеваний, демонстрируя двунаправленную связь между здоровьем полости рта и системными заболеваниями. Таким образом, решение проблем со здоровьем полости рта имеет решающее значение для общего здоровья и управления системными заболеваниями.Изменения в бактериях полости рта могут повлиять на здоровье кишечника, что приводит к системному воспалению и различным заболеваниям. Связь между полостью рта и кишечником двунаправленная, но точные механизмы остаются неясными.Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как бактерии полости рта влияют на хронические заболевания, и разработать лучшие модели для изучения этих взаимодействий. Будущие исследования должны разрешить ось микробиома полости рта и кишечника на уровне штамма, чтобы подтвердить роль бактерий полости рта в хронических заболеваниях и изучить роль транслоцированных штаммов в заболеваниях, связанных с микробиомом кишечника, с помощью моделей in vivo и in vitro.

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