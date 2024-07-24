Врачи перечислили три гарнира, помогающие очистить сосуды и кровь без лекарств

Многие относят хлеб и углеводы к вредной пище, стараясь исключить ее из рациона. Но несколько круп и цельнозерновой хлеб необходимы для работы сердечно-сосудистой системы, сообщили врачи. Особенно полезны бурый рис, гречка и полба. Они помогают выводить «плохой» холестеринПрофессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ Нана Погосова рассказала, что источники клетчатки, как губка, впитывают избыток насыщенных жиров. После чего провокаторы инфарктов, затрудняющие кровоток и засоряющие сосуды, покидают организм.Для сохранения здоровья сердца и сосудов каждый день следует съедать пять порций овощей и фруктов — всего 500 граммов.— Это одно яблоко и болгарский перец или два помидора, — отметили врачи.Они предупредили, что при недостаточном количестве клетчатки в организме кишечник может работать с перебоями — его содержимое никуда не двигается и начинает всасываться в кровь.Кроме того, мясо лучше есть нежирное, чего нельзя сказать о рыбе. Полезно есть не только лосось, но и сельдь, скумбрию. Для профилактики атеросклероза нужно употреблять рыбу хотя бы 1–2 раза в неделю.Среди самых вредных продуктов для сосудов названы сахар, если это более 50 граммов продукта в день, трансжиры и соль, передает «Российская газета».

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