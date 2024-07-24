Врач Ефимов: если болят суставы, костные бульоны нужно есть 5 раз в неделю

Максим Ефимов, ассистент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ, поделился рекомендациями по сохранению здоровья суставов при помощи специально подобранных продуктов.Он отметил, что включение в рацион мясных и костных бульонов, приготовленных из жилистых частей мяса, таких как грудинка, позвоночник, хвост, коленный сустав и рулька, способствует доставке коллагена - основного строительного материала для суставов.Ефимов рекомендует употреблять костные бульоны для поддержания суставов четыре-пять раз в неделю, а холодец, аналогичный по составу, - один или два раза. Также полезным блюдом для суставов считается заливное из рыбы, богатое коллагеном, выделяемым из её позвоночника, что способствует естественному застыванию.Специалист отметил, что ключевыми компонентами для поддержания здоровья суставов являются коллагены, эластины, белки и сульфаты хондроитина. Также важно наличие в рационе аскорбиновой кислоты, которая способствует превращению проколлагена в коллаген, сообщают РИА «Новости»."Помимо упомянутых продуктов, существует ряд других продуктов, которые также способствуют здоровью суставов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Андреева назвала 8 типов продуктов для здоровья костей и суставов.Рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот"Например, лосось, сардины, треска. Омега-3 жирные кислоты помогают снижать воспаление в суставах".Фрукты и овощи, богатые антиоксидантамиВключая ягоды (клубника, черника), цитрусовые, красный перец, шпинат и капусту. Антиоксиданты помогают защищать суставы от повреждений.Оливковое маслоСодержит полифенолы, которые могут иметь противовоспалительные свойства, полезные для суставов.Продукты, богатые витамином СКроме аскорбиновой кислоты, витамин C содержится в цитрусовых, клубнике, киви, папайе и других фруктах и овощах. Он необходим для синтеза коллагена.Чеснок и лук"Имеют антибактериальные и противовоспалительные свойства, которые могут помочь суставам".Орехи и семенаБогаты витаминами, минералами и жирными кислотами, которые поддерживают здоровье суставов.Куркума"Содержит куркумин, который обладает сильными противовоспалительными свойствами и может помочь при болевом синдроме в суставах".Зеленый чайСодержит полифенолы, которые могут иметь противовоспалительные и защитные свойства для суставов."Употребление разнообразной и балансированной диеты, включающей эти продукты, поможет поддерживать здоровье суставов и снижать риск развития воспалительных процессов", - говорит Андреева.

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