Биолог Ирина Лялина: малосольные огурцы обеспечивают организм важными витаминами.Биолог Лялина объяснила, почему в жару полезно есть малосольные огурцы. По словам специалиста, их употребление защищает от опасных последствий обезвоживания.«Благодаря высокому содержанию воды такие огурцы способны поддерживать водный баланс в организме, а в жаркую погоду — восполнять потери воды и электролитов вследствие потоотделения», - рассказала Лялина.Биолог обратила внимание на то, что малосольные огурцы являются источником витаминов A, B, C, K. Помимо того, содержат микроэлементы в виде магния, калия и марганца. К тому же благодаря ферментированным веществам продукта улучшается перистальтика кишечника, а также состояние пищеварительного тракта в целом.Лялина добавила, что малосольные огурцы отличаются низкой калорийностью и хорошо вписываются в рацион людей, которые следят за весом. Вдобавок в них присутствует много пищевых волокон, что делает продукт полезным для профилактики запоров.Летом малосольные огурцы полезно есть гипотоникам – людям с пониженным артериальным давлением. Жаркая погода переносится ими особенно плохо, поскольку кровеносные сосуды под действием тепла расширяются, и это еще больше понижает АД, способствуя ухудшению самочувствия и слабости. Малосольные огурцы помогают им поддерживать тонус.

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