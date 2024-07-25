Яйца: польза и вред для здоровья, кому нельзя есть, противопоказания

Некоторым людям действительно нужно полностью отказаться от этого продукта.Яйца являются кладезем важных для здоровья питательных веществ. Однако многие люди считают, что этот продукт негативно влияет на уровень холестерина в крови. Действительно ли это так и кому нельзя есть этот продукт, разбираемся с экспертом.Польза яиц для здоровья«Один из самых распространённых продуктов, который содержит белки — это яйца».Полноценный белок. Яйца считаются источником высококачественного белка, поскольку они содержат все девять незаменимых аминокислот.В двух яйцах содержится примерно 15 г животного белка.Также в желтке есть жиры и холестерин — вещество, которое естественным образом присутствует во всех клетках нашего тела. Он необходим для производства гормонов, витамина D и веществ, которые помогают переваривать пищу. Однако его избыток в крови может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Один крупный яичный желток содержит примерно 186 мг холестерина, что составляет более половины рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека. Но тут важно понимать, что это вещество в пище не всегда напрямую сказывается на его уровне в крови.Для большинства людей потребление яиц не оказывает значительного влияния на уровень холестерина в крови или на риск развития сердечных заболеваний.Богатый питательный состав. В яйцах содержится больше питательных веществ — витаминов, минералов и аминокислот на калорию, чем в большинстве других продуктов. Они богаты витаминами A, D, E, K, В12, селеном, фосфором, холином и множеством антиоксидантов, которые помогают сохранить здоровье ваших клеток.Яичный желток является одним из немногих природных пищевых источников витамина D.Контроль веса. Яйца богаты белком, они более сытные, чем жиры или углеводы. Исследования показывают, что завтрак на основе этого продукта дольше сохраняет чувство сытости, чем эквивалентный завтрак на основе углеводов.Поддерживает иммунную систему. Яйца содержат множество необходимых питательных веществ, биологически активных соединений и высококачественных белков. В сочетании с молочными продуктами они поддерживают иммунную систему и обеспечивают противовоспалительные свойства.Здоровье сердца. Несмотря на содержание холестерина, употребление яиц не приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний у большинства здоровых людей.Поддержка метаболизма. Яйца содержат холин, важный нутриент, который способствует нормальному функционированию всех клеток. Он особенно важен для метаболизма и функции печени.Поддержка здоровья костей и зубов. Яйца являются одним из немногих продуктов, содержащих витамин D. Этот нутриент необходим для усвоения кальция и поддержания здоровья костей и зубов.В каких случаях нельзя есть яйца?Склонность к повышенному холестерину. Людям с высоким уровнем этого вещества в организме следует ограничить употребление яиц, поскольку увеличивается риск развития инфаркта и инсульта.Аллергические реакции или пищевая непереносимость. Яйца являются тем продуктом, на который чаще всего развивается пищевая аллергия. Также может появиться другая реакция (не связанная с иммунитетом, как при аллергии), которая называется пищевой непереносимостью или псевдоаллергической реакцией.Оба эти состояния могут вызвать различные симптомы. Например, кожные проявления, среди которых акне, дерматиты, псориазы, а также нарушения пищеварения (диарея, запоры, дискомфорт после еды).Во всех этих ситуациях можно сдать тесты на пищевую непереносимость, например, тест FOX (Food Xplorer), и посмотреть, какие продукты усугубляют состояние и провоцируют нежелательные симптомы.Проблемы с желудочно-кишечным трактом. От употребления яиц рекомендуется отказаться при панкреатите в состоянии обострения. Также соблюдать осторожность нужно при заболеваниях печени и желчного пузыря, так как желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни.Сколько можно съедать яиц в день?Это зависит от конкретного человека и его образа жизни.Например, если человек соблюдает полувегетарианский тип питания и яйца — это один из немногих источников белка для него, то количество продукта определяется вместе с диетологом.Если же у человека разнообразный белковый рацион, он употребляет разные продукты животного и растительного происхождения, то делать акцент на яйцах не стоит. Лучше также питаться разнообразно.Для здорового человека оптимальным количеством считается 1-2 яйца в день.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки