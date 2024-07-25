Врач Панина: рост груди у мужчин из-за пива – это из области мифов

Врач Наталья Панина: пиво способно вредить организму, но также о его вреде сложено немало мифов.Врач Панина рассказала, что необоснованным утверждением об опасности пенного напитка для организма является мнение о содержащемся в нем кобальте, который негативно влияет на сердце. Подобная «теория» на самом деле не имеет научных доказательств. Также к области мифов медик отнесла представление о том, что из-за пива у мужчин происходит быстрый рост груди.«О вреде пива ходит много слухов, например, что оно содержит эстроген, от которого у мужчин может вырасти грудь. На самом деле в этом напитке за счет наличия хмеля присутствует фитоэстроген, однако его влияние на уровень половых гормонов и фигуру не доказано», - поделилась Панина с «Лентой.ру».В то же время медик констатировала: пиво зачастую воспринимается как неопасный алкогольный напиток, что тоже неправильно. Врач уточнила, что для человеческого организма относительно безопасной считается доза алкоголя, эквивалентная 40 граммам этилового спирта (для мужчин). Если взять бокал пива объемом 330 мл, то с ним организм получит около 13 – 14 граммов этилового спирта. Таким образом, выпить столько пива, чтобы возникла токсическая для печени доза, совсем не трудно.«Систематическое злоупотребление пивом со временем может привести к алкогольной болезни печени — жировому гепатозу, а также к гепатиту, фиброзу и даже циррозу», - предостерегла эксперт.Панина добавила, что к алкоголю очень чувствительна поджелудочная железа, поэтому любители пива подвергают себя вполне реальному риску панкреатита. Кроме того, пристрастие к нему способствует ожирению, а присутствующие в пиве дрожжи «помогают» развиться подагре.

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