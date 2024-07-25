При наличии какого заболевания мерзнут руки и ноги
Гипотиреоз – это состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. Эти гормоны играют ключевую роль в регуляции обмена веществ и температуры тела. При их дефиците замедляются метаболические процессы, что приводит к снижению теплопродукции организма.
Ощущение холода в руках и ногах при гипотиреозе возникает из-за нарушения периферического кровообращения. Недостаток гормонов щитовидной железы приводит к сужению кровеносных сосудов, что ограничивает приток крови к конечностям. В результате руки и ноги становятся холодными, могут появиться онемение и покалывание.
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