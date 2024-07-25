Абдоминальный жир связан с повышенным риском деменции и болезнью Паркинсона

Новое исследование раскрывает неожиданную связь между распределением жира в организме и риском развития серьезных неврологических заболеваний. Эта работа, опубликованная в журнале Neurology, проливает свет на потенциальные факторы риска деменции и болезни Паркинсона.Китайские ученые из Сычуаньского университета провели масштабное исследование, охватившее более 412 тысяч человек со средним возрастом 56 лет. Они тщательно изучили состав тела участников, измерив различные параметры, включая объемы талии и бедер, силу хвата, плотность костей и соотношение жировой и мышечной массы.На протяжении девяти лет исследователи внимательно следили за здоровьем участников, отмечая все случаи возникновения деменции и болезни Паркинсона. Результаты оказались весьма интригующими: люди с повышенным содержанием жира на руках имели на 18% более высокий риск развития этих заболеваний по сравнению с теми, у кого руки были стройнее.Кроме того, ученые обнаружили, что абдоминальное ожирение, то есть накопление жира в области живота, также связано с повышенным риском. У людей с таким типом распределения жира вероятность развития деменции и болезни Паркинсона была на 13% выше.Интересно, что исследование также выявило положительную корреляцию между мышечной массой и здоровьем мозга. Участники с большим процентом мышц в теле демонстрировали меньший риск ухудшения когнитивных функций и моторных нарушений.Ученые предполагают, что обнаруженная взаимосвязь может быть обусловлена влиянием сердечно-сосудистых заболеваний, которые часто сопутствуют избыточному весу. Они отмечают, что существуют общие биологические механизмы развития как сердечно-сосудистых, так и нейродегенеративных заболеваний.Это исследование подчеркивает важность поддержания здорового веса и активного образа жизни не только для сердечно-сосудистой системы, но и для здоровья мозга. Оно также открывает новые перспективы для дальнейших исследований в области профилактики деменции и болезни Паркинсона.

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