Эндокринолог Павлова: при диабете второго типа может меняться голос

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: у диабетиков голос часто становится охрипшим.Эндокринолог Павлова заявила, что при диабете второго типа у людей может меняться голос.«У пациентов с сахарным диабетом второго типа иногда меняется голос. Этот факт установили канадские ученые», - об этом врач рассказала в своем Telegram-канале.Павлова уточнила, что ученые установили: при развитии диабета у мужчин усиливается дрожание голоса и меняется его громкость, тогда как у женщин становится другой высота голоса.«У диабетиков голос часто становится охрипшим, а иногда и вовсе пропадает», - обратила внимание специалист.Врач пояснила, что голос при диабете меняется в связи с высокой концентрацией глюкозы в крови (она повреждает мышечные волокна в голосовых связках).Если наряду с диабетом у человека развивается тревожное расстройство, его голос может меняться еще сильнее, добавила Зухра Павлова.Другие необычные признаки диабета второго типа:Изменения в зрении: нечеткость, появление темных, плавающих пятен или прожилок – результат повреждения мелких глазных сосудов избыточным сахаром в крови.Изменения слуха: при длительно высоком уровне сахара в крови также повреждаются мелкие кровеносные сосуды и нервы внутреннего уха.Изменения в настроении: возможны тревожное и депрессивное расстройства, перепады настроения из-за скачков сахара в крови.Классические симптомы диабета второго типа:Сильная жажда;Учащенное мочеиспускание;Язвы, которые подолгу не заживают;Покалывание и онемение в конечностях;Слабость.

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