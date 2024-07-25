Эндокринолог Павлова: при диабете второго типа может меняться голос
Эндокринолог Павлова заявила, что при диабете второго типа у людей может меняться голос.
«У пациентов с сахарным диабетом второго типа иногда меняется голос. Этот факт установили канадские ученые», - об этом врач рассказала в своем Telegram-канале.
Павлова уточнила, что ученые установили: при развитии диабета у мужчин усиливается дрожание голоса и меняется его громкость, тогда как у женщин становится другой высота голоса.
«У диабетиков голос часто становится охрипшим, а иногда и вовсе пропадает», - обратила внимание специалист.
Врач пояснила, что голос при диабете меняется в связи с высокой концентрацией глюкозы в крови (она повреждает мышечные волокна в голосовых связках).
Если наряду с диабетом у человека развивается тревожное расстройство, его голос может меняться еще сильнее, добавила Зухра Павлова.
Другие необычные признаки диабета второго типа:
Изменения в зрении: нечеткость, появление темных, плавающих пятен или прожилок – результат повреждения мелких глазных сосудов избыточным сахаром в крови.
Изменения слуха: при длительно высоком уровне сахара в крови также повреждаются мелкие кровеносные сосуды и нервы внутреннего уха.
Изменения в настроении: возможны тревожное и депрессивное расстройства, перепады настроения из-за скачков сахара в крови.
Классические симптомы диабета второго типа:
Сильная жажда;
Учащенное мочеиспускание;
Язвы, которые подолгу не заживают;
Покалывание и онемение в конечностях;
Слабость.
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