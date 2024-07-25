Daily Mail: непроизвольная потеря больше 4 кг веса за короткий срок может указывать на рак

Потеря веса, которая происходит без усилий самого человека, может оказаться сигналом о развитии патологических процессов.Многие люди мечтают похудеть, однако похудение способно оказаться «красным флагом», сигнализирующим об опасных изменениях в организме человека, на это обратило внимание издание Daily Mail. В его публикации содержится предупреждение о том, что непроизвольная потеря килограммов не должна быть слишком интенсивной – в противном случае такое похудение может быть знаком беды.«Быстрая потеря веса может быть симптомом целого ряда потенциально серьезных заболеваний, таких как диабет и даже рак», - рассказали медицинские эксперты издания.Специалисты уточнили, что непроизвольная потеря больше 4 кг веса за короткий срок (меньше чем за год), происходящая без сокращения потребления калорий или занятий в спортзале, требует обращения к врачу, консультации с ним и необходимого обследования.Сообщается, что помимо диабета и рака возможными причинами такой незапланированной стройности могут быть гиперактивная щитовидная железа (гипертиреоз или тиреотоксикоз), а также воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона, язвенный колит), заболевания сердечно-сосудистой системы, деменция.

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