Ученые назвали секретный продукт на завтрак, способный изменить работу организма

Исследователи выяснили, какая еда помогает выводить токсины, способствует уменьшению воспаления, а также предотвращает развитие заболеваний печени, что в итоге положительно сказывается на работе всего организма.Анализ ученых показал, что привычка пить кофе на завтрак, если нет противопоказаний, связана с массой преимуществ для здоровья."Напиток может защитить печень от недугов даже в том случае, если человек уже испытывает проблемы с органом", - передает Pronews.gr, добавляя, что употребление кофе связано также с более низким риском цирроза и рака печени.Отличается напиток и противовоспалительными свойствами. Альтернатива кофе - чай (как черный, так и зеленый). Антиоксиданты в составе напитков уменьшают окислительный стресс и жировые отложения.Среди других полезных продуктов, в том числе на завтрак, названы жирная рыба (содержащиеся в продукте кислоты также улучшают чувствительность к инсулину), капуста, виноград, черника, грейпфрут и свекольный сок.Ранее медики напомнили, почему стоит следить за количеством клетчатки в рационе. Дефицит пищевых волокон провоцирует нарушения в работе кишечника, из-за которых токсины (яды), которые должны были покинуть организм, повторно всасываются. Это чревато отравлением организма и плохо сказывается на внешности. Поэтому важно, чтобы на тарелке в каждый прием пищи присутствовали овощи, зелень, сложные углеводы.Еще одна полезная привычка для кишечника и организма в целом - употребление теплой воды натощак. Температура жидкости должна быть примерно 40 градусов.

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