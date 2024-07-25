В России зарегистрировали еще один аналог «Оземпика»

Министерство здравоохранения России одобрило еще один аналог «Оземпика», ведомство выдало компании «ПСК Фарма» регистрационное удостоверение на препарат «Инсудайв», соответствующие данные появились в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС). Оригинальный препарат датской Novo Nordisk, действующим веществом которого является семаглутид, используется при диабете, однако получил известность как средство для похудения.Согласно данным ГРЛС, «Инсудайв» был зарегистрирован 12 июля. Он, как и другие аналоги, представляет собой раствор для подкожного введения. Компания получила разрешение на выпуск препарата сроком до конца текущего года.Первый отечественный аналог «Оземпика» зарегистрировала компания «Герофарм», препарат получил название «Семавик». Второе лекарство называется «Квинсента», его выпускает «Промомед Рус». «Оземпик» с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек.Осенью 2023-го британский певец Робби Уильямс дал интервью по поводу выхода документального фильма о себе на Netflix, в котором рассказал, что похудел вдвое на препарате для диабетиков. Исполнитель признался, что испытывал психологические проблемы из-за того, что набрал вес, поэтому врачи прописали ему лекарство для снижения аппетита, говорится в сообщении.

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