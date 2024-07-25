В России зарегистрировали еще один аналог «Оземпика»
Согласно данным ГРЛС, «Инсудайв» был зарегистрирован 12 июля. Он, как и другие аналоги, представляет собой раствор для подкожного введения. Компания получила разрешение на выпуск препарата сроком до конца текущего года.
Первый отечественный аналог «Оземпика» зарегистрировала компания «Герофарм», препарат получил название «Семавик». Второе лекарство называется «Квинсента», его выпускает «Промомед Рус». «Оземпик» с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек.
Осенью 2023-го британский певец Робби Уильямс дал интервью по поводу выхода документального фильма о себе на Netflix, в котором рассказал, что похудел вдвое на препарате для диабетиков. Исполнитель признался, что испытывал психологические проблемы из-за того, что набрал вес, поэтому врачи прописали ему лекарство для снижения аппетита, говорится в сообщении.
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