Основные принципы раздельного питания

Основной посыл раздельного питания – продукты, в которых содержатся белки, жиры и углеводы, в обязательном порядке нужно употреблять отдельноРаздельное питаниеПод понятием «раздельное питание» принято понимать диетологическую концепцию, основой которой служит идея совместимости и несовместимости продуктов, употребляемых в пищу.Польза раздельного питанияСогласно этой концепции для переваривания белков, жиров и углеводов организму требуются ферменты разного вида, к примеру, белкам нужна кислая среда, а углеводам – щелочная. По этой причине и не нужно смешивать пищу, иначе не все ее составляющие усвоятся одинаково.Остатки пищи, которые желудок не переварил, накапливаются в нем, вызывая процессы метеоризма и брожения, нарушая метаболизм.Отсюда и исходит основной посыл раздельного питания – продукты, в которых содержатся белки, жиры и углеводы, в обязательном порядке нужно употреблять отдельно.Результатом такого питания становится следующее:Пища быстро переваривается, не бродит и не гниет в желудке;Лучше выводятся шлаки и токсины;Питание приобретает рациональность;Укрепляется здоровье;Улучшается самочувствие;Уходят лишние килограммы;Разгружается организм;Из меню исключаются вредные продукты, такие как майонез, сладости, консервы и копчености;Исчезают такие недуги как хронический бронхит, астма, аллергия и желудочные расстройства.Раздельное питание применяется множеством людей, которые желают похудеть, сократить нагрузку на желудок, сердце, почки, поджелудочную железу и другие органы. Однако у него есть и противники, утверждающие, что человек просто не в состоянии самостоятельно контролировать процесс пищеварения. И в этом есть доля правды, ведь все продукты, потребляемые человеком, перерабатываются в тонком кишечнике, а составляющие пищи запросто могут перемешаться друг с другом.Минусы раздельного питания, по мнению его противников, таковы:Организм уже не сможет перестроиться на первичное пищеварение;Ослабляется работа ЖКТ;Снижается эффективность работы ферментов;Нет возможности подбирать пищу, содержащую лишь какой-то один компонент, т.к. в природе ее просто нет;Организм недополучает углеводы, вследствие чего появляется дефицит серотонина, а это отрицательно сказывается на состоянии психики.Невзирая на это, большая часть людей, имеющих представление о раздельном питании, склонна концентрироваться именно на положительных его сторонах. Собственно, и сторонников у концепции намного больше, нежели противников.Принципы раздельного питанияТеория раздельного питания стала известна широкой публике, когда в 1928 г. вышла в печать книга американского диетолога Герберта Шелтона «Правильное сочетание пищевых продуктов».Также российский физиолог Иван Петрович Павлов сумел доказать, что для переваривания разных продуктов организму требуются разные ферменты и активизируются разные участки ЖКТ. Известный американский натуропат Говард Хей (сторонник Шелтона) тоже разделял и придерживался принципов раздельного питания.Эти принципы таковы:Для переработки белков и углеводов используются разные ферменты. По этой причине нельзя смешивать мясо и картошку, макароны и куриную печень.Лучший способ оздоровить организм – кушать фрукты, овощи и салаты на их основе.Пауза между приемами пищи разных продуктов должна быть не менее 5 часов.Нельзя совмещать продукты с высоким содержанием белка и кислые овощи с продуктами, содержащими углеводы (к примеру, мясо нельзя есть с помидорами).Крахмал, десерты, варенье и сахар провоцируют процессы гниения и брожения в желудке, от них нужно отказаться.С любыми продуктами можно совмещать морковь, лук, спаржу, чеснок, грибы, сливки, сметану, сухофрукты и зелень, т.к. они являются нейтральными.Два белка не могут употребляться вместе.Жиры нельзя совмещать с белками.Из рациона нужно исключить рафинированные продукты, полуфабрикаты и консервы.Между любыми приемами пищи должен быть перерыв не менее 2-3 часов (после употребления сухофруктов можно есть через 30 минут).Дыня и арбуз считаются несочетаемыми продуктами, и их также следует есть раздельно, а между их употреблением должна быть пауза не менее 45 минут.Молоко следует пить отдельно от употребления мучных изделий, но можно совмещать с отварными или свежими овощами и фруктами.Типология продуктов для раздельного питания:Белки: баклажаны, творог, сыр, морепродукты, бобовые, яйца, орехи, мясо, рыбаУглеводы: хлеб грубого помола, крупы, рис, сладкие фрукты, макароны, мед, картофельЖиры: сливки, сметана, сало, масло сливочное, масло растительноеКрахмал: мука, мучные изделия, картофель, хлебКислые овощи и фрукты: грейпфруты, помидоры, апельсины, вишня, гранат, виноград, лимоныСладкие фрукты: финики, изюм, хурма, бананыЕсли вас заинтересовало раздельное питание, то имейте в виду, что идеальный вариант – это меню на неделю, составленное с помощью таблиц содержания белков, жиров и углеводов в продуктах ( их можно найти в интернете).А говоря о сочетаниях продуктов, следует избегать таких:Мясо и макароныРыба и рисКартофель и мясоМясные соусы и мукаБутерброды с ветчиной и сыромПирожные с орехамиЯйца и мясоЯйца и сырМясо и рыбаМясо курицы и черносливЧай и шоколадные конфетыЧай и джемЕсть и продукты, употребление которых должно быть строго ограничено (или полностью исключено):ЧипсыСухарикиЖирные молочные продуктыБулкиКексыПеченьеТортыМороженоеКрекерыКонфетыСиропыМаргаринСливочное маслоКопченостиСосискиКолбасаПриправы (включая уксус, горчицу, кетчуп и майонез)Газированные напиткиТакже мы должны вас предостеречь: если вы всерьез намереваетесь попрактиковать раздельное питание, но имеете какие-либо хронические заболевания, в обязательном порядке получите консультацию врача, иначе можно спровоцировать обострение.Теперь же давайте поговорим о том, могут ли извлечь пользу из раздельного питания для себя те, кто желает похудеть. Учитывая актуальность темы избыточного веса в наше время, этот вопрос может быть интересен многим.Раздельное питание и похудениеЛюбой, кто хотя бы единожды «сидел» на диете, может сказать, что это нелегко. Ограничения в еде, изменение пищевых привычек – все это требует немалых усилий, и совсем не удивительно, что с прекращением диеты возвращаются и лишние килограммы.И, по отзывам людей, практикующих раздельное питание, оно обладает рядом ощутимых преимуществ перед диетами:Не нужно ограничивать себя в конкретных видах продуктов;Рацион всегда разнообразен, а потому не может надоесть;Нет никакого психологического дискомфорта;Нормализуется обмен веществ;Появляется больше энергии;Сбрасывается избыточный вес.Но, как утверждал основоположник раздельного питания, даже самая полезная пища может оказаться бездейственной в плане снижения веса, если не учитывать некоторые нюансы:Во-первых, нужно регулярно отягощать свой организм хотя бы незначительными физическими нагрузками.Во-вторых, нужно соблюдать режим дня.И, в-третьих, нужно стараться получать как можно больше положительных эмоций от жизни.Таким образом, раздельное питание становится настоящей философией, и при грамотном подходе она способна продлить жизнь на долгие годы. Кстати, Герберт Шелтон не только помог многим людям поправить здоровье (в том числе и сбросить лишний вес), но и сам прожил почти сто лет.Проведите несколько экспериментов и взвесьте все преимущества и недостатки раздельного питания, руководствуясь полученным опытом. Вполне вероятно, что впоследствии и вы примкнете к числу тех, кто считает, что эта уникальная концепция – настоящая волшебная палочка для современного человека, в жизни которого мало физической активности, но полно вредной еды.

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