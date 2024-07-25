Основные принципы раздельного питания
Раздельное питание
Под понятием «раздельное питание» принято понимать диетологическую концепцию, основой которой служит идея совместимости и несовместимости продуктов, употребляемых в пищу.
Польза раздельного питания
Согласно этой концепции для переваривания белков, жиров и углеводов организму требуются ферменты разного вида, к примеру, белкам нужна кислая среда, а углеводам – щелочная. По этой причине и не нужно смешивать пищу, иначе не все ее составляющие усвоятся одинаково.
Остатки пищи, которые желудок не переварил, накапливаются в нем, вызывая процессы метеоризма и брожения, нарушая метаболизм.
Отсюда и исходит основной посыл раздельного питания – продукты, в которых содержатся белки, жиры и углеводы, в обязательном порядке нужно употреблять отдельно.
Результатом такого питания становится следующее:
Пища быстро переваривается, не бродит и не гниет в желудке;
Лучше выводятся шлаки и токсины;
Питание приобретает рациональность;
Укрепляется здоровье;
Улучшается самочувствие;
Уходят лишние килограммы;
Разгружается организм;
Из меню исключаются вредные продукты, такие как майонез, сладости, консервы и копчености;
Исчезают такие недуги как хронический бронхит, астма, аллергия и желудочные расстройства.
Раздельное питание применяется множеством людей, которые желают похудеть, сократить нагрузку на желудок, сердце, почки, поджелудочную железу и другие органы. Однако у него есть и противники, утверждающие, что человек просто не в состоянии самостоятельно контролировать процесс пищеварения. И в этом есть доля правды, ведь все продукты, потребляемые человеком, перерабатываются в тонком кишечнике, а составляющие пищи запросто могут перемешаться друг с другом.
Минусы раздельного питания, по мнению его противников, таковы:
Организм уже не сможет перестроиться на первичное пищеварение;
Ослабляется работа ЖКТ;
Снижается эффективность работы ферментов;
Нет возможности подбирать пищу, содержащую лишь какой-то один компонент, т.к. в природе ее просто нет;
Организм недополучает углеводы, вследствие чего появляется дефицит серотонина, а это отрицательно сказывается на состоянии психики.
Невзирая на это, большая часть людей, имеющих представление о раздельном питании, склонна концентрироваться именно на положительных его сторонах. Собственно, и сторонников у концепции намного больше, нежели противников.
Принципы раздельного питания
Теория раздельного питания стала известна широкой публике, когда в 1928 г. вышла в печать книга американского диетолога Герберта Шелтона «Правильное сочетание пищевых продуктов».
Также российский физиолог Иван Петрович Павлов сумел доказать, что для переваривания разных продуктов организму требуются разные ферменты и активизируются разные участки ЖКТ. Известный американский натуропат Говард Хей (сторонник Шелтона) тоже разделял и придерживался принципов раздельного питания.
Эти принципы таковы:
Для переработки белков и углеводов используются разные ферменты. По этой причине нельзя смешивать мясо и картошку, макароны и куриную печень.
Лучший способ оздоровить организм – кушать фрукты, овощи и салаты на их основе.
Пауза между приемами пищи разных продуктов должна быть не менее 5 часов.
Нельзя совмещать продукты с высоким содержанием белка и кислые овощи с продуктами, содержащими углеводы (к примеру, мясо нельзя есть с помидорами).
Крахмал, десерты, варенье и сахар провоцируют процессы гниения и брожения в желудке, от них нужно отказаться.
С любыми продуктами можно совмещать морковь, лук, спаржу, чеснок, грибы, сливки, сметану, сухофрукты и зелень, т.к. они являются нейтральными.
Два белка не могут употребляться вместе.
Жиры нельзя совмещать с белками.
Из рациона нужно исключить рафинированные продукты, полуфабрикаты и консервы.
Между любыми приемами пищи должен быть перерыв не менее 2-3 часов (после употребления сухофруктов можно есть через 30 минут).
Дыня и арбуз считаются несочетаемыми продуктами, и их также следует есть раздельно, а между их употреблением должна быть пауза не менее 45 минут.
Молоко следует пить отдельно от употребления мучных изделий, но можно совмещать с отварными или свежими овощами и фруктами.
Типология продуктов для раздельного питания:
Белки: баклажаны, творог, сыр, морепродукты, бобовые, яйца, орехи, мясо, рыба
Углеводы: хлеб грубого помола, крупы, рис, сладкие фрукты, макароны, мед, картофель
Жиры: сливки, сметана, сало, масло сливочное, масло растительное
Крахмал: мука, мучные изделия, картофель, хлеб
Кислые овощи и фрукты: грейпфруты, помидоры, апельсины, вишня, гранат, виноград, лимоны
Сладкие фрукты: финики, изюм, хурма, бананы
Если вас заинтересовало раздельное питание, то имейте в виду, что идеальный вариант – это меню на неделю, составленное с помощью таблиц содержания белков, жиров и углеводов в продуктах ( их можно найти в интернете).
А говоря о сочетаниях продуктов, следует избегать таких:
Мясо и макароны
Рыба и рис
Картофель и мясо
Мясные соусы и мука
Бутерброды с ветчиной и сыром
Пирожные с орехами
Яйца и мясо
Яйца и сыр
Мясо и рыба
Мясо курицы и чернослив
Чай и шоколадные конфеты
Чай и джем
Есть и продукты, употребление которых должно быть строго ограничено (или полностью исключено):
Чипсы
Сухарики
Жирные молочные продукты
Булки
Кексы
Печенье
Торты
Мороженое
Крекеры
Конфеты
Сиропы
Маргарин
Сливочное масло
Копчености
Сосиски
Колбаса
Приправы (включая уксус, горчицу, кетчуп и майонез)
Газированные напитки
Также мы должны вас предостеречь: если вы всерьез намереваетесь попрактиковать раздельное питание, но имеете какие-либо хронические заболевания, в обязательном порядке получите консультацию врача, иначе можно спровоцировать обострение.
Теперь же давайте поговорим о том, могут ли извлечь пользу из раздельного питания для себя те, кто желает похудеть. Учитывая актуальность темы избыточного веса в наше время, этот вопрос может быть интересен многим.
Раздельное питание и похудение
Любой, кто хотя бы единожды «сидел» на диете, может сказать, что это нелегко. Ограничения в еде, изменение пищевых привычек – все это требует немалых усилий, и совсем не удивительно, что с прекращением диеты возвращаются и лишние килограммы.
И, по отзывам людей, практикующих раздельное питание, оно обладает рядом ощутимых преимуществ перед диетами:
Не нужно ограничивать себя в конкретных видах продуктов;
Рацион всегда разнообразен, а потому не может надоесть;
Нет никакого психологического дискомфорта;
Нормализуется обмен веществ;
Появляется больше энергии;
Сбрасывается избыточный вес.
Но, как утверждал основоположник раздельного питания, даже самая полезная пища может оказаться бездейственной в плане снижения веса, если не учитывать некоторые нюансы:
Во-первых, нужно регулярно отягощать свой организм хотя бы незначительными физическими нагрузками.
Во-вторых, нужно соблюдать режим дня.
И, в-третьих, нужно стараться получать как можно больше положительных эмоций от жизни.
Таким образом, раздельное питание становится настоящей философией, и при грамотном подходе она способна продлить жизнь на долгие годы. Кстати, Герберт Шелтон не только помог многим людям поправить здоровье (в том числе и сбросить лишний вес), но и сам прожил почти сто лет.
Проведите несколько экспериментов и взвесьте все преимущества и недостатки раздельного питания, руководствуясь полученным опытом. Вполне вероятно, что впоследствии и вы примкнете к числу тех, кто считает, что эта уникальная концепция – настоящая волшебная палочка для современного человека, в жизни которого мало физической активности, но полно вредной еды.
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