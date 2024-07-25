Какой пульс считается редким: кардиолог Валеев назвал 3 признака брадикардии

Пульс показывает частоту сердечных сокращений. Он может меняться в зависимости от того, чем вы сейчас занимаетесь, поэтому не всегда отклонения от нормы связаны с нарушениями работы сердца.Нормальной частотой пульса считается 60-90 ударов минуту. Конечно, если вы сильно взволнованы или только что закончили тренировку, он может выходить за рамки нормы. Но это вряд ли будет нарушением — наоборот, это естественная реакция организма на физические и эмоциональные нагрузки. Однако, если частота сердечных сокращений периодически растет или падает без видимых причин, стоит обратить на это внимание.Состояние, при котором сердце бьется слишком медленно, врачи называют брадикардией. В этом случае пульс составляет менее 60 ударов в минуту.Как объясняет в своем телеграм-канале врач-кардиолог Марат Валеев, при такой скорости сердце не может перекачивать достаточное количество крови, необходимое организму — как следствие, наши органы и ткани начинают испытывать кислородное голодание. По словам врача, самый чувствительный к недостатку кислорода — головной мозг. Поэтому среди первых проявлений брадикардии:потемнение в глазах,слабость,потеря сознания.В чем причинаНа самом деле редкий пульс не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Для некоторых это вполне обычное явление — так называемая физиологическая брадикардия. По словам Марата Валеева, у таких людей в течение жизни пульс замедленный — 50-60 ударов в минуту, а у профессиональных спортсменов он может падать даже до 40 ударов. Снижается пульс и во сне — по словам врачей, примерно до 30 ударов, и это тоже нормально.Снижаться ниже нормы пульс может также на фоне приема некоторых лекарств. Среди нихбета-адреноблокаторы,антагонисты кальция,сердечные гликозиды,антиаритмические препараты.За редким пульсом могут стоять и другие причины. Кардиолог назвал самые частые:врожденные и приобретенные заболевания сердца,образование рубца после перенесенного инфаркта,естественное старение сердца,нарушения электролитного баланса — когда в организме есть избыток или дефицит калия,гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы,синдром обструктивного апноэ сна (СОАС).Когда пульс ниже 60 — повод бежать к врачуКак ранее рассказывала врач-кардиолог Анна Кореневич, редкий пульс нельзя игнорировать, если он сопровождается следующими симптомами:низкое артериальное давление,слабость,головокружение,предобморочное состояние или потеря сознания.В этих случаях кардиолог советовала как можно скорее обратиться к врачу и обследоваться. А в экстренных случаях лучше не ждать приема и вызывать скорую.

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