АНА: эстроген может усугублять алкогольную дисфункцию сердца

Ученые из Медицинской школы Броуди при Университете Восточной Каролины обнаружили, что женский половой гормон эстроген может усугублять развитие дисфункции сердца, вызванной употреблением алкоголя.В восьминедельном исследовании участвовали самки крыс с удаленными яичниками для имитации менопаузы (в этом случае яичники практически не вырабатывают эстроген). Одна группа животных регулярно употребляла алкоголь (в виде пятипроцентного этанола с жидкой пищей), а другой одновременно с этиловым спиртом давали препараты-заменители эстрогена.По окончании экспериментального периода ученые оценили сердечную функцию всех крыс. Результаты показали, что грызуны, которые дополнительно принимали эстроген, набрали меньше веса. Однако у них повысилось кровяное давление и частота сердечных сокращений. Также у крыс из второй группы наблюдалось снижение фракции выброса сердца (способности миокарда перекачивать богатую кислородом кровь к остальным частям тела). Кроме того, они продемонстрировали нарушение работы белков циркадных часов, которые регулируют функцию сердца.Ученые добавили, что после терапии эстрогеном и употребления алкоголя в организме крыс усилился окислительный стресс (механизм повреждения клеток). Он может стать причиной образования атеросклеротических бляшек в сосудах и запуска процесса под названием ферроптоз (тип клеточного разрушения, возникающий в результате избытка железа).По словам исследователей, эстроген может усугублять развитие алкогольной дисфункции сердца, несмотря на его ранее обнаруженный кардиопротекторный эффект. Ученые отметили, что женщинам в пременопаузе и менопаузе, принимающим заместительную гормональную терапию, следует с особой осторожностью относиться к употреблению спиртных напитков.

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