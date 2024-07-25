Еда как лекарство: полный список продуктов с пробиотиками и пребиотиками

Пробиотики и пребиотики отлично работают в паре, помогая организму бороться с вредными бактериями и повышая иммунитет. Кто-то принимает их в виде добавок, однако эти полезные вещества можно получить и из обычных продуктов.Пробиотики и пребиотики — в чем разницаПробиотики — это живые микроорганизмы, которые в адекватных количествах полезны для человека. Чаще всего в качестве пробиотиков используют бактерии родов Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus и Bacillus, некоторые виды E. coli и грибы рода Saccharomyces.Пребиотики — это компоненты некоторых продуктов, которые не перевариваются в желудке, но перерабатываются в кишечнике: они служат пищей для полезных бактерий. Этими же свойствами обладают пищевые волокна, но их выделяют в отдельную подгруппу.Кроме того, есть синбиотики — продукты, которые имеют в составе пробиотики и пребиотики.Зачем организму нужны пробиотики1. Уничтожают вредные бактерии«Пробиотические штаммы предотвращают колонизацию желудочно-кишечного тракта условно-патогенными и патогенными микроорганизмами, угнетая их активность и способность к размножению», — говорится в рекомендациях российских гастроэнтерологов.В борьбе за питательные вещества пробиотики выделяют антибактериальные метаболиты (органические кислоты, бактериоцины, амины и прочее), которые убивают патогенные бактерии.2. Помогают пищеварениюПробиотики имеют специфические ферменты, которых нет у человека. Находясь в просвете кишечника, они перерабатывают компоненты пищи и некоторые другие субстанции.3. Поставляют организму нейромедиаторыВ ходе своей жизнедеятельности пробиотики выделяют:дофамин — нейромедиатор, который влияет на мотивацию, обучение, когнитивные функции и поведение человека, а также улучшает работу сердца;норадреналин — регулирует процессы в центральной нервной системе, ответственные за бодрствование, запоминание и обучение;серотонин — повышает настроение, снижает боль, регулирует моторику гладких мышечных волокон, за счет чего сокращается ЖКТ;гамма-аминомасляная кислота — улучшает работу мозга, успокаивает, налаживает сон;ацетилхолин — важный нейромедиатор, который отвечает за активацию двигательных нейронов, а также влияет на обучение и память;гистамин — противовоспалительный гормон, участвует в регуляции секреции кислоты в желудке, тонуса гладких мышц матки, кишечника и сосудов.4. Источник витаминов и аминокислотПробиотики синтезируют незаменимую для организма аминокислоту триптофан, а также витамины группы В, в том числе фолиевую кислоту.5. Помогают иммунной системеКомпоненты пробиотиков, взаимодействуя с иммунными клетками человека, помогают укрепить иммунитет и снизить воспаление.Для чего нужны пребиотики1. Кормят полезные бактерии«Пребиотики изменяют состав и активность кишечной микробиоты, так как избирательно стимулируют размножение определенных видов бактерий, выступая для них в роли пищевых субстратов», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Food and Nutrition Sciences.Многие исследования показали: количество бифидобактерий в кишечнике увеличивается после употребления пребиотиков.2. Влияют на кислотность кишечникаБактерии, перерабатывая пребиотики, образуют кислоты, которые снижают рН среды в толстой кишке, а вместе с этим снижают и количество патогенных бактерий.Можно принимать пробиотики и пребиотики в виде БАДов. Однако проще получать их с пищей. Эксперты РМАНПО (Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования) составили подробный список продуктов, богатых пробиотиками и пребиотиками.Продукты с пробиотикамикефир, йогурт;свежее сырое молоко;сыр из непастеризованного молока;квас;квашеная капуста, кимчи;яблочный уксус;квашеные огурцы;оливки в рассоле;пахта (ферментированный напиток из жидкости, которая остается после сбивания масла);мисо (японская специя);комбуча (чайный гриб);темпе, натто (ферментированные соевые бобы).Продукты, богатые пребиотикамифрукты: апельсины, лимон, яблоки и груши, авокадо, гуава, банан, карамбола;ягоды: красный виноград, киви, вишня;бобовые: зеленый горошек, соевые бобы, нут, фасоль адзуки;кешью;бахчевые: дыня, тыква;овощи: капуста, помидоры, морковь, сахарная свекла, батат, зеленый перец, репа;злаковые: коричневый рис, ячмень, рожь;корица;цикорий;листья мате;кунжут;зелень;морские водоросли.

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