Почему для мужчин полезен оргазм партнерши: исследование

Психологи из США решили выяснить, как на представления о мужественности влияет прием препаратов. Оказалось, что главным критерием оценки оказался женский оргазм: если партнерша удовлетворена, то «вспомогательные средства» не делают мужчин менее маскулинными в глазах общественности. Исследование включало два эксперимента, один из которых был посвящен использованию препарата от эректильной дисфункции, а другой — инъекций тестостерона. В первом тесте приняли участие 522 человека — 54% мужчин и 46% женщин со средним возрастом 32,2 год, — которые должны были прочитать одну из восьми случайно выбранных сексуальных сценок.В историях рассказывалось о мужчине, который трижды вступал в половую связь с одной и той же женщиной, и каждый раз либо достигал кульминации, либо не достигал ее вовсе. Сценарии варьировались в зависимости от того, был ли персонаж идентифицирован как человек с эректильной дисфункцией или принимающий препараты для достижения эрекции. После ознакомления с историями участники оценили мужественность и «сексуальное самоуважение» главного героя.Во втором тесте приняли участие 711 человек, и им был предложен аналогичный набор из 12 историй, в которых на этот раз рассказывалось о мужчине с низким, нормальным или высоким уровнем естественного тестостерона и о том, принимал ли он гормональные препараты. И снова женщины в историях либо достигали оргазма каждый раз, либо никогда.«Оргазм партнерши помог "спасти" социальные представления о мужественности, утраченные из-за низкого уровня тестостерона», — написали исследователи в отчете.

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