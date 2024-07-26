Врач Лаврова: дыня по-особенному полезна для женщин

Врач Екатерина Лаврова: в дыне содержатся витамины группы В, магний, селен и железо, она эффективно укрепляет женское здоровье.Врач Лаврова сообщила, что дыня по-особенному полезна для женщин, и им нужно обязательно включать дыню в свой рацион при отсутствии противопоказаний. Медик заявила что это вид бахчевых богат витаминами, которые особенно важны для поддержания работы женского организма. В дыне много витамина С, бета-каротина и витамина А, содержатся витамины группы B, а также витамины Е и К; РР. Многие из них обладают репутацией веществ, продлевающих женщинам молодость.«Минеральный состав не уступает витаминному и показывает содержание всех основных микроэлементов за исключением брома и молибдена. При этом отмечается высокая концентрация кремния», - уточнила ЛавроваВрач обратила внимание на то, что дыня обеспечивает женщин железом, магнием, цинком, селеном, кальцием – веществами, оказывающими позитивное влияние на состояние сосудистой, нервной и иммунной систем, укрепляющими здоровье сердца, улучшающими состояние кожи, ногтей и волос, суставов и мышц. Обладающая этими компонентами дыня может быть по-особенному полезной женщинам при наступлении менопаузы.Екатерина Лаврова добавила, что с осторожностью дыню нужно есть людям с нарушениями углеводного обмена и обмена веществ. При имеющемся диабете её плоды могут быть противопоказаны.

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