«Помогут монотонные занятия»: невролог Ботина рассказала, как побороть бессонницу

Человек обычно засыпает в течение 30 минут, редко просыпается среди ночи и утром чувствует себя бодрым и выспавшимся. Если он долго ворочается, нервничает, часто просыпается ночью и не может долго заснуть, а на утро встает уставшим, тогда диагностируется бессонница. О причинах и последствиях бессонницы, а также о том, как с ней справиться, рассказала невролог-психолог Анна Ботина сети «Клиника Фомина» в Сочи.ПричиныПо ее словам, самая частая причина бессонницы — это стрессы: переезд, конфликты, экзамены и т. д. Низкая физическая активность чревата недостаточной усталостью и дальнейшими проблемами со сном. Этим же оборачивается смена часовых поясов, злоупотребление алкоголем и курение.Среди непростых причин выделяют:Синдром беспокойных ног и синдром обструктивного апноэ сна, который проявляется остановками дыхания во сне;При болезни Паркинсона из-за дефицита дофамина часто развивается бессонница."Бессонница сказывается на организме очень серьезно. У человека снижается концентрация внимания, он может быть заторможен и раздражителен, возникают проблемы на работе и в обществе. Кроме того, возрастает риск развития депрессии, тревоги, гипертонической болезни, сахарного диабета, инфаркта миокарда и инсульта", — объяснила Ботина.Как исправитьЧтобы избавиться от бессонницы, необходимо определить причину ее возникновения. Если на носу экзамены, то при их сдаче сон нормализуется. Если стресс хронический, то, возможно, у вас тревога или депрессия, которую необходимо лечить."В целом причины лучше определять с врачом, так как бессонница может потребовать дополнительной диагностики и назначения препаратов", — отметила врач.По ее мнению, можно попытаться справиться самому, для этого нужно:Проветривать комнату перед сном;Исключить энергозатратную вечернюю активность;Обязательно убрать гаджеты;Неторопливо прогуляться по улице;Сделать расслабляющие практики;Принять теплую ванну."Спальня должна быть местом, в котором вы только спите. Если вы не можете долго заснуть, важно встать и заняться спокойными монотонными делами — почитать книгу, пособирать пазлы", — добавила невролог.При этом врач предупредила, что не стоит самостоятельно назначать себе препараты. Для этого необходимо обратиться к специалисту, который поможет справиться с бессонницей.

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