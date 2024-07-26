1 ложка куркумы в день защитит печень и улучшит пищеварение!

Среди множества лечебных свойств куркумы особо выделяется то, что ее компоненты подавляют рост раковых опухолей. Кроме того, она уменьшает побочные эффекты от лекарств при лечения рака.Среди множества лечебных свойств куркумы особо выделяется то, что ее компоненты подавляют рост раковых опухолей. Кроме того, она уменьшает побочные эффекты от лекарств при лечения рака.Некоторые продукты, которые мы используем для приготовления пищи, среди них и куркума, также обладают лечебными свойствами, поэтому стоит есть их каждый день, чтобы предотвратить болезни, сбалансировать функции организма и улучшить качество жизни.В этой статье мы объясним, почему куркума является одним из таких незаменимых продуктов питания и дадим вам некоторые идеи, как разнообразить с ее помощью ваши рецепты, чтобы она точно никогда не исчезала с вашего стола.КуркумаКуркума (Curcuma longa) — это специя родом из Индии, страны, в которой ее используют для приготовления пищи с древних времен. Большинство блюд содержит эту специю не только ради вкуса и приятного желтого цвета, но и из-за ее многочисленных лечебных свойств.Знаменитое карри, например, включает в себя, среди прочих ингредиентов, куркуму.Почему каждый день?Ниже перечислены все преимущества этого чудесного продукта, которые доказывают, что стоит есть куркуму ежедневно:Противовоспалительные свойства: содержащийся в этой специи куркумин уменьшает воспаление и снимает дискомфорт и боль, вызванную такими заболеваниями, как фибромиалгия, хроническая усталость или ревматизм, а также воспаление дыхательных и мочевыводящих путей.Противораковое воздействие: является профилактикой рака, так как содержит некоторые компоненты, которые подавляют рост опухолей. Куркума также уменьшает побочные эффекты от лекарств при лечении рака.Является антиоксидантом: снижает воздействие свободных радикалов в нашем организме, благодаря своим отличным антиоксидантным свойствам.Улучшает пищеварение: облегчает процесс пищеварения, успокаивает изжогу и предотвращает появление язвы и гастрита.Защищает печень: улучшает работу печени и желчного пузыря и предотвращает образование камней, цирроз печени и желтуху.Повышает иммунитет: борется с инфекциями и повышает защитные силы организма естественным образом. Куркума очень эффективна на ранних стадиях простуды и гриппа.Природный антидепрессант: обладает мягким антидепрессивным эффектом.Противоаллергические свойства: предотвращает или уменьшает симптомы аллергии благодаря способности блокировать иммуноглобулин Е.Рис, куркума, кедровые орешки и изюмКуркума является прекрасным дополнением для блюд из риса, придавая им оттенок аромата и желтый цвет, аналогичный шафрану.Предлагаем вам приготовить блюдо в восточном стиле, с добавлением других специй (корица, кардамон, имбирь), а также кедровыми орешками и изюмом.Этот рис также хорошо сочетается с курицей или обжаренными овощами и грибами.Очищающий овощной отварКогда вы чувствуете слабость, усталость или перегружены работой, этот простой, очищающий и бодрящий отвар поможет вам быстро восстановить силы. Для него вам потребуются следующие ингредиенты:ЛукЧеснокСельдерейКуркумаОливковое маслоМорская соль или морская водаПейте его перед едой.Холодный чай с куркумой и медомМы уже говорили, что куркума очень полезна для нашего пищеварения, поэтому советуем пить этот чай после еды, особенно, если вы страдаете от вздутия живота или изжоги. Можно добавить в него немного аниса, ромашки или пассифлоры и подсластить столовой ложкой меда.Помимо улучшения пищеварения, вы также можете охладить этот напиток и пить его в самые жаркие летние дни. Это поможет предотвратить отеки и задержку жидкостиСогревающий напиток для холодных днейЭтот вкусный напиток подарит нам комфорт в холодные дни. Просто возьмите ваше любимое растительное молоко (овсяное, рисовое, миндальное и т.д.) иварите в течение 15 минут вместе со следующими ингредиентами, на ваш вкус:КуркумаКорицаИмбирьКардамонКожура органического апельсинаТертый кокосПосле кипячения дайте ему настояться десять минут, подсластите медом, патокой или коричневым сахаром, и пейте теплым.Коктейль «Банан, куркума и какао»Этот вкусный коктейль идеально подходит для детей и тех людей, которым не очень нравится куркума, ее вкус и цвет, так как, в таком варианте, они удачно маскируются другими ингредиентами.Нам понадобятся следующие ингредиенты:Один очень спелый бананКуркумаКакао-порошокМолоко, растительное молоко (например, соевое) или яблочный сокЕсли вы хотите, вы можете его немного подсластить, хотя банан обычно и такделает напиток достаточно сладким.ПредупреждениеРекомендованное количество куркумы в день не должно превышать 8 граммов (для взрослых).Не рекомендуется применение куркумы во время беременности, так как она может оказывать стимулирующее воздействие на матку и вызвать менструации. Сообщите вашему гинекологу, что употребляете куркуму.Это средство не рекомендуется для тех, кто уже страдает от язвы желудка или закупорки желчных протоков.Мы рекомендуем проконсультироваться с вашим врачом, прежде чем начинать любой курс лечения натуральными средствами, особенно если вы уже принимаете лекарства или страдаете от каких-либо заболеваний.

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