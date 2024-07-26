«Становится трудно дышать»: врач Агаева рассказала об опасных реакциях на укусы насекомых

Терапевт Анастасия Агаева: крайне опасными для человека могут быть укусы насекомых, вызывающие анафилактический шок.Врач Агаева напомнила в интервью, что человеческий организм так или иначе реагирует на токсины, проникающие в него при укусах насекомых и членистоногих. Внешние проявления его реакций зависят от разных факторов – например, от количества попавшего в кровь токсина и чувствительности к нему организма, которая обычно бывает обусловлена индивидуальными особенностями. Разные люди могут по-разному отреагировать на укус одного насекомого.Врач Агаева рассказала об опасных реакциях организма на укусы насекомых«У людей с повышенной чувствительностью иммунной системы могут возникать аллергические реакции, в наиболее тяжелых случаях укусы могут вызвать анафилактический шок. Вероятность его развития возрастает, если человек когда-либо уже сталкивался с аллергией на укусы», - поделилась терапевт с «Лентой.ру».Агаева уточнила, что резкое ухудшение самочувствия после укуса требует срочного обращения к врачу. В частности, при этом становится трудно дышать, возникает чувство тошноты, дезориентация, потеря сознания.«Люди, которые знают о своих реакциях на укусы, должны иметь при себе аптечку с препаратом, ранее рекомендованным врачом для таких случаев», - подчеркнула эксперт.Что такое анафилактический шок. Это сильнейшая аллергическая реакция организма с возникновением отека Квинке, при котором отекает гортань, возникает удушье, снижается артериальное давление и деятельность сердечно-сосудистой системы в целом. Заранее провести тесты и понять, какой аллерген может вызывать подобную реакцию, невозможно. Спасти жизнь человеку с анафилактическим шоком может препарат-автоинъектор, содержащий «кубик» адреналина, практически моментально снимающий патологическую реакцию.Что делать, если укусило насекомое. По словам Агаевой, в этом случае нужно следить за симптомами и не расчесывать место укуса.«Рекомендуется промыть место укуса мыльной водой, приложить лед через ткань. Можно применить специальные мази или кремы, чтобы уменьшить зуд, а также антигистаминные средства внутрь. Если есть боль в месте укуса, можно использовать обезболивающие препараты».

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