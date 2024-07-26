Врач Марилова: предметы домашнего интерьера могут оказаться рассадником клещей

Подушки и ковры могут оказаться местом обитания клещей, угрожающих здоровью человека, предупредила врач-аллерголог Мария Марилова.Врач Марилова рассказала, что предметы домашнего интерьера могут оказаться рассадником клещей.«В коврах, подушках и матрасах могут жить пылевые, чесоточные клещи, а также клещи вида Demodex, которые могут представлять угрозу для человека», - поделилась медикПылевые клещи. По словам Мариловой, выделяемые этими клещами экскременты и их останки являются сильным аллергеном – многие люди реагируют на них чиханием, зудом, слезотечением, заложенностью носа, симптомами астмы. Что примечательно, обострение аллергических проявлений, спровоцированных пылевыми клещами, часто возникает ночью или в закрытых помещениях.Чесоточные клещи. Они живут в коже человека, вызывая развитие заболевания с признаками в виде сильного зуда, (обостряющегося ночью) и кожной сыпи.«Чесотка проявляется красными, зудящими пятнами на коже, особенно в складках, между пальцами, на запястьях, локтях, подмышками, на животе», - уточнила врач.Клещи Demodex. Они также обитают на человеке, но при нормальном иммунитете не представляют угрозы. Если происходит ослабление иммунитета, такие клещи могут стать причиной кожного заболевания демодекоза, при котором на коже лица, шеи, груди, спины возникают красные, зудящие высыпания.Как защититься от клещей. Врач Мариова поделилась рекомендацией:«Необходимо регулярно пылесосить ковры, мыть полы, протирать пыль, стирать постельное белье, полотенца и одежду в горячей воде. Проветривать помещение, чтобы снизить влажность».

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