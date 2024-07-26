Стало известно, чем можно заразиться через денежные купюры

На поверхности старых купюр могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки и кишечная палочка, сообщила терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, через деньги также можно заразиться гриппом, поскольку вирусы живут на поверхности банкнот некоторое время после того, как их подержал больной человек."На поверхности денег, особенно старых купюр, могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы. Грибки также могут обитать на деньгах. Некоторые виды грибков могут вызывать аллергические реакции у предрасположенных к этому людей", — рассказала она.Чиркова добавила, что заразиться через банкноты можно и вирусами, поскольку они остаются на купюрах и монетах некоторое время после того, как их подержит больной человек. По ее словам, также через купюры можно подхватить чесоточный клещ."Важно помнить, что микробы на деньгах не всегда представляют опасность для здоровья. Большинство из них не вызывают заболеваний у здоровых людей. Однако если у вас есть открытые раны или ослабленная иммунная система, то лучше избегать контакта с деньгами, чтобы уменьшить риск заражения", — отметила эксперт.Терапевт Анастасия Тимощенко ранее напомнила, что забота о ротовой полости невозможна без чистки языка, это одна из главных ошибок при чистке зубов. По ее словам, данная процедура помогает избавиться от остатков пищи, эпителия, а также микробов и бактерий.

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