Хуже сладких соков и газировки: напитки в жару, незаметно разрушающие зубы

Лето — это время яркого солнца, отдыха и, конечно, освежающих напитков. В жаркие дни нам особенно хочется утолить жажду и насладиться вкусом прохладительных напитков. Но здесь есть подвох.Не все летние напитки одинаково полезны для нашего здоровья, особенно для зубов. «Доктор Питер» поговорил со стоматологами и узнал, как летние напитки могут повлиять на здоровье зубов и что можно сделать, чтобы избежать проблем.Много сахара — много кариесаЛетняя пора подразумевает большое количество прохладительных напитков, лимонадов, газировок, коктейлей, которые содержат огромное количество сахара. А сахар, как мы знаем, является главным субстратом для микроорганизмов, вызывающих кариес.«Микробы преобразуют сахар в кислоту, которая приводит к деминерализации эмали, то есть убыли из эмали ее твердых компонентов. Таким образом, образуется кариозная полость. Поэтому любители сладких напитков рискуют получить множественный кариес», — говорит Кристина Маслова, стоматолог-терапевт авторской стоматологии Delfi Clinic.Но летом опасны не только напитки вроде сладкой газировки и фруктового сока с сахаром.Опасные летние напиткиЛимонады и энергетики. Если в напитке есть лимонная кислота и другие кислоты, как в энергетиках, то он может агрессивно воздействовать на эмаль зубов.Айс-кофе и кофе с мороженым. Кофе содержит кислоты и танин, которые могут окрашивать зубы, а мороженое добавляет сахар, что увеличивает риск кариеса.Ледяные напитки. Могут вызвать микротрещины в зубной эмали из-за резкого температурного перепада. Это приводит к повышенной чувствительности зубов и делает их более уязвимыми для кариеса.Алкоголь. Популярные летом освежающие коктейли с добавлением спиртного вроде «Мохито», «Космополитен» и «Дайкири» часто содержат сахар и кислоты. Кроме того, алкоголь вызывает сухость во рту, что снижает естественную защиту зубов от бактерий.Как защитить зубы летомПейте больше воды. Она не только утоляет жажду, но и помогает смывать остатки пищи и сахара с зубов, способствует выработке слюны, которая защищает зубы от бактерий и предотвращает дегидрацию. Если вам не нравится пить просто воду, в крайнем случае замените ее на компот или чай без сахара.Кладите меньше льда. Летние прохладительные напитки и коктейли содержат много льда. Он приводит к резким перепадам температур в полости рта, из-за чего на зубах могут образовываться микротрещины.Долой красители! Наличие ярких красящих пигментов в напитках приводит к образованию налета. Но это самое безобидное, что может быть, ведь с этим может справиться хорошая домашняя гигиена, а также поход к стоматологу.Используйте трубочки. Когда пьете сладкие, кислые или ледяные напитки, старайтесь использовать трубочку. Это поможет минимизировать контакт напитка с зубами и снизить риск разрушения эмали.Ополаскивайте рот после еды и питья. После употребления сладких, кислых или холодных напитков ополаскивайте рот водой. Это поможет удалить остатки сахара и кислоты с поверхности зубов.Не забывайте о гигиене полости рта. Регулярная чистка зубов после каждого приема пищи щеткой и зубной нитью поможет сохранить зубы здоровыми.Избегайте ледяных напитков. Пить ледяные напитки стоит осторожно, чтобы не вызвать микротрещины в зубной эмали.

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