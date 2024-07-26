«Набор веса и злоупотребление алкоголем»: врач назвала убивающие здоровье привычки после 50 лет

Врач терапевт-эндокринолог Ирина Ленькина считает злоупотребление алкоголем привычкой, ускоряющей старение после 50 лет.Врач Ленькина назвала убивающие здоровье привычки после 50 лет в разговоре с «Вечерней Москвой». Вот список, который составила медик.Курение;Набор веса;Злоупотребление алкоголем;Малоподвижный образ жизни;Избыточное пребывание на солнце.Ирина Ленькина уточнила, что наличие первой привычки повышает риски злокачественных новообразований, а также преждевременной смерти от последствий ишемической болезни сердца. В свою очередь, поведение, связанное с набором веса, способствует также появлению сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии,«Если мы хотим как можно дольше быть здоровыми и активными, очень важно быть стройными», - подчеркнула эндокринолог.Злоупотребление алкоголем после 50 лет может ускорить старение организма, как внешнее, так и физиологическое. Такая привычка – серьезный фактор проблем с памятью, болезней печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой и нервной систем.Кроме того, Ленькина посоветовала россиянам избегать малоподвижности. Врач обратила внимание на то, что малоподвижный образ жизни «помогает» развиться возрастным когнитивным нарушениям. Что касается переизбытка солнца, воздействующего на кожу, врач заметила: именно это сегодня является ведущей причиной развития меланомы.«Под солнцем наша кожа приобретает пигментные пятна, которые со временем могут превращаться в кератомы. Воздействие солнечных лучей неизбежно ведет к фотостарению кожи», - предостерегла медик.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки