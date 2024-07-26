Врачи рассказали, о каких болезнях могут сигнализировать седые волосы в молодом возрасте
Но если такое происходит еще до 25 лет, то среди причин стоит искать постоянный стресс и курение, но на данный момент наука еще не дала точного ответа на этот вопрос.
Утрату волосами цвета связывают с болезнями сердечно-сосудистой системы, а также аутоиммунными заболеваниями, которые нарушают выработку меланина. А дерматолог из США заявила, что седые волосы могут свидетельствовать об онкологических заболеваниях.
Американские ученые заявили, что из-за эстрогена алкоголь сильнее вредит работе сердца у женщин.
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