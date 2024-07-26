Овсянка поможет убрать жир на животе, оздоровив кишечник
Исследовательская группа изучила влияние различных пищевых волокон, таких как пшеничный декстрин, пектин, устойчивый крахмал, бета-глюканы и целлюлоза, которые присутствуют в растительных продуктах. В эксперименте использовались лабораторные мыши, рацион которых был обогащен этими видами клетчатки. Учёные тщательно следили за изменениями массы тела, уровнем жира, сахара в крови, а также за составом кишечной микрофлоры.
Особенно интересные результаты были получены при изучении бета-глюканов, содержащихся в овсе и ячмене. Было установлено, что именно этот тип клетчатки способствует увеличению количества полезных бактерий Ilebacterium в кишечнике. Эти бактерии, в свою очередь, способствовали увеличению энергозатрат организма, что привело к снижению массы тела у подопытных животных.
Ученые делают вывод, что регулярное употребление продуктов, богатых бета-глюканами, таких, как овес и ячмень, может оказывать благотворное влияние на контроль веса и уровень сахара в крови. Эти продукты могут стать полезной альтернативой некоторым медикаментам, предназначенным для регулирования этих показателей.
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