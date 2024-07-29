Нутрициологи доверия не вызывают?

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что необходимо разобраться с правовым статусом нутрициологов. Они аттестуют себя специалистами по здоровому питанию. Вопрос в том, настоящие ли это специалисты. Ведь в перечне медицинских специальностей никакие нутрициологи не значатся.Но это в теории. А на практике совсем другая картина. В Москве, к примеру, свои услуги предлагают больше двух тысяч нутрициологов! И это — лишь на одном популярном сайте.Минимальная стоимость консультации — две тысячи рублей. Вам обещают много чего: научить «питаться разнообразно», сбросить вес без строгих ограничений, обеспечить «продуктивной энергией» и даже настроить «баланс во всех сферах». Вообще обилие неопределенных обязательств — характерный признак шарлатанства. Поди докажи, что пресловутый баланс так и не настроили.Есть медицинская специальность — врач-диетолог. Стать им не так-то просто. Потребуется минимум семь-восемь лет: сначала — учеба в мединституте, затем специализация.Стать нутрициологом не просто, а очень просто. Медицинского образования не требуется, достаточно окончить двухмесячные курсы. Впрочем, получить диплом можно еще быстрее — после 36 часов заочного обучения. «Освойте новую профессию и скорее начните зарабатывать онлайн, не выходя из дома!» — заманивают будущих «спецов». В интернете десятки таких предложений.И диетолог, и нутрициолог составляют рацион питания, рекомендуют полезные продукты, контролируют снижение веса. Чем же они отличаются? Формальная разница есть: первый может ставить диагнозы, назначать анализы и, наконец, лечить. А второй, не будучи врачом, такого права лишен. Только отличие это чисто символическое. Вот вы пойдете лечиться к диетологу? Зачем, если есть терапевт, хирург и множество узких специалистов. Даже с ожирением лучше обратиться к толковому эндокринологу. К диетологу идут за диетой — и точка.Официально нутрициолог не лечит, а всего лишь консультирует. Только ведь консультант — это в обывательском понимании самый знающий и опытный врач, к которому обращаются в непонятных случаях. А тут консультантом называет себя зачастую совершенно случайный человек. Считается, что он работает со здоровыми людьми. Но покажите мне пальцем, кто тут абсолютно здоров? Как шутят врачи, здоровых нет — есть недообследованные. Нутрициолог либо не спрашивает о недугах своих клиентов, либо сознательно закрывает на них глаза. И не знаешь, что хуже.Тем более что многие нутрициологи все же пытаются лечить — назначают БАДы и лекарства для похудения. При этом «специалист» не несет никакой ответственности. Несмотря на груду показанных онлайн дипломов. Ведь он же не врач! С тем же успехом можно привлечь к ответственности соседку, которая посоветовала запивать огурцы скисшим молоком. Это ваше дело — следовать ли таким советам.И только ваши риски.Получается, что на одной поляне работают и конкурируют между собой два специалиста: один настоящий, а другой, уж извините, профан (среди нутрициологов встречаются дипломированные врачи-диетологи, но это, скорее, исключение из правила). Как не обремененному медицинским образованием человеку сделать правильный выбор? Слишком тонка грань между профессионализмом и дилетантством, между истинным знанием и агрессивным невежеством.Очевидно, что в этой сфере следует навести порядок. Для нутрициологов предлагается ввести профессиональный стандарт и сертификацию. Чтобы нуждающийся в помощи мог быть уверен, что имеет дело со специалистом, который действительно разбирается в своем деле. А люди, окончившие только сомнительные курсы, пусть называют себя коучами по питанию или как-нибудь еще. Здоровье — слишком важная штука, чтобы его доверять кому попало.

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