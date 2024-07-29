Врач-эндокринолог Анжелика Чиж: отказ от покупной выпечки во всех ее видах может помочь стать стройнее.Врач Чиж предупредила, что употребление некоторых продуктов ведет к тому, что лишний вес набирается за очень короткое время. Прежде всего, к таким продуктам относятся готовые лакомства, провоцирующие активную выработку инсулина. Говоря об этом, врач Чиж посоветовала отказаться от покупной выпечки мечтающим похудеть женщинам.«Не употребляйте покупную выпечку, если не хотите толстеть. Она содержит много сахара и жиров. Эти компоненты быстро отложатся на бедрах и талии», - предостерегла эксперт.Анжелика Чиж добавила, что похудеть не дадут и магазинные сухарики и чипсы. По словам эндокринолога, в одной упаковке чипсов содержится суточная норма жиров. Такой перекус в дополнение ко всему, что съедается за день, существенно увеличивает калорийность рациона, способствуя появлению калорий, которые не расходуются организмом на умственную или физическую деятельность, и лишь увеличивают жировую ткань.Помимо этого, желающим похудеть лучше отказаться от употребления продуктов из переработанного мяса – разнообразных колбас, сарделек, сосисок. Такие продукты не обеспечивают организм необходимым ему качественным мясом, они абсолютно бесполезны, приводит доводы врача портал.

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