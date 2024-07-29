Косметолог Шостак раскрыла, каким женщинам она ни за что бы не согласилась ввести филлеры

Заветная мечта любой женщины — как можно дольше сохранить молодость и красоту лица и тела. Но постепенно ткани теряют объем и упругость, начинают провисать, появляются морщинки, заломы, несовершенства, сухость кожи.Даже при регулярном использовании косметических средств возрастные изменения закономерно наступают. Помочь в восполнении утраченных объемов способно применение филлеров. Они корректируют дефекты, удерживают влагу в тканях, помогают в устранении мелких морщин, заломов, которые прибавляют возраста.Но не всегда и не всем инъекции филлеров показаны. Есть ситуации, в которых применение этого способа омоложения не будет оправданным. Почему так? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением косметологии и реабилитации клиники DEGA Екатерина Шостак.Эстетическая медицина в помощь или во вред?В погоне за идеальной внешностью девушки все чаще обращаются к эстетической медицине. Филлеры, или инъекционные наполнители, стали одним из самых популярных способов коррекции возрастных изменений, улучшения контуров лица и устранения дефектов кожи.Но, как и любая медицинская процедура, введение филлеров имеет ряд противопоказаний, соблюдение которых является ключевым фактором для сохранения здоровья. Как отметила Екатерина Шостак, вводить филлеры можно только после консультации с компетентным специалистом, врачом-косметологом, и тщательной оценки состояния здоровья. В противном случае навредить можно больше, чем помочь.Оценка состояния здоровьяПервое, на что стоит обратить внимание перед вводом филлеров, — состояние здоровья пациентки. Если у нее есть эндокринные заболевания, аутоиммунные нарушения или обострение хронических заболеваний, особенно таких как синусит, фронтит, гайморит, то филлеры противопоказаны. Также противопоказаниями является период беременности и кормления, наличие псориаза, проявления кожных инфекций, например активного герпеса, наличие кариозных зубов, а также аллергия на отдельные компоненты филлера.Важен морфотип лицаВторой важный фактор — морфотип лица. У большинства россиянок, как и у других славянских женщин, деформационно-отечный тип лица. С таким типом чрезмерно злоупотреблять филлерами тоже не рекомендуется, так как по мере старения они могут повлиять на форму овала лица. Поэтому инъекции в таком случае лучше заменить аппаратными методиками.Филлеры может вводить только врачПроцедура введения филлера (контурная пластика) является строго врачебной процедурой. Людям без высшего медицинского образования и специализации по дерматологии и узкой специализации по косметологии проводить ее в рамках российского законодательства запрещено. Только профильный врач знает анатомию и расположение опасных сосудисто-нервных пучков, знает куда и как делать укол, может грамотно подобрать филлер для решения той или иной задачи.Вы же не пойдете ставить имплантат груди к мастеру по педикюру? Точно так же стоит относиться и к введению филлера, который по законодательству является внутридермальным имплантатом. Помимо того, введение филлера требует стерильных условий. Таких условий можно добиться только в медицинских учреждениях, поэтому введение филлеров на дому или в сторонних заведениях строго противопоказано. Игнорирование этих требований может привести к серьезным осложнениям.Домашние салоны под запретом«Я регулярно сталкиваюсь с пациентками с какими-либо осложнениями, которым вводили филлеры мастера маникюра и педикюра или просто подруги, — рассказала „Доктору Питеру“ косметолог Екатерина Шостак. — Непрофильные косметологи не осознают всех рисков. Поэтому процедура должна выполняться в клинике, в стерильных условиях и строго под контролем квалифицированного специалиста, чтобы избежать побочных эффектов».Если вы делаете процедуру в непрофильном заведении, или, что еще страшнее, самостоятельно, то вы рискуете своим здоровьем и никак не защищены от осложнений.Осложнения опасны для жизниНарушение правил введения филлеров может грозить занесением инфекции в организм — вплоть до сепсиса и гибели, увеличением риска кровотечений и отеков и неэстетическим результатом. Помните, что лечение осложнений может стоить в десятки раз дороже, чем процедура у квалифицированного специалиста в хорошей клинике.

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