Полезные свойства груш определяются высоким содержанием в них клетчатки и антиоксидантов.Употребление груш эффективно защищает от появления колоректального рака и диабета. Об этом рассказала диетолог Николь Эндрюс. Способность данных фруктов противостоять развитию рака кишечника и нормализовать уровень сахара в крови обуславливается их составом, заявила эксперт. Груши отличаются очень высоким содержанием клетчатки, а также богаты антиоксидантами, снижающими уровень воспаления в организме.Диетолог Эндрюс отметила, что клетчатка, которой много в грушах, замедляет процессы всасывания сахара в кровь.«Употребление груш раз в неделю снижает риск развития диабета на 3 процента», - констатировала специалист.Также клетчатка благоприятно влияет на состояние кишечной микрофлоры, содействует развитию популяции хороших бактерий – это одно из важнейших условий для профилактики колоректального рака. Вдобавок груши богаты витамином С, который хорошо известен своей антиканцерогенной активностью. По словам Николь Эндрюс, данный витамин способен эффективно снижать риски рака легких и рака молочной железы.

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