Гастроэнтеролог Якушев: кофе при недосыпе вызывает нарушение работы мозга

Кофе, любимый многими напиток для бодрости, может оказаться не таким безобидным, как принято считать. Врач-гастроэнтеролог и терапевт Андрей Якушев из клиники Point of Care поделился своим экспертным мнением о потенциальных рисках, связанных с употреблением кофе.По словам специалиста, кофе может негативно влиять на здоровье, особенно при нарушении режима сна и отдыха. Якушев подчеркнул, что регулярное недосыпание в сочетании с употреблением кофе может привести к нарушению работы мозга. Многие люди ошибочно полагают, что чашка кофе по утрам - это эффективный способ взбодриться и настроиться на продуктивный день. Однако врач предостерегает от такой практики.Якушев объяснил, что кофеин может нарушать нейропластичность мозга, то есть его способность к запоминанию и обучению. Кроме того, регулярное употребление кофе при недостатке сна может привести к снижению активности мозга. Врач отметил, что хотя кофе может дать кратковременный эффект бодрости, систематическое его употребление в качестве замены полноценному отдыху может иметь серьезные последствия для здоровья.Эксперт рекомендует пересмотреть привычку регулярно употреблять кофе, особенно тем, кто страдает от хронического недосыпания. Вместо того чтобы полагаться на кофеин как на средство поддержания бодрости, Якушев советует обратить внимание на качество и продолжительность сна, что является более эффективным и безопасным способом сохранения здоровья и поддержания высокой работоспособности.

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