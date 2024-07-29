Польза чистотела: почему его издавна считают универсальным средством

Чистотел со времен Руси используют в народной медицине. Растение богато алкалоидами, хелидонином, флавоноидами, сапонинами, каротином и витамином C. Вот в каких случаях его применяют.В народной медицине из чистотела делают отвары и настои, которые используют при проблемах эндокринной системы, нарушении и болезнях ЖКТ, болезни дыхательных путей, гипертонии, неврозах и стрессе, головных болях и мигрени, а также ревматизме.Однако с чистотелом нужно быть осторожным. Это растение также содержит токсины. Его нельзя употреблять во время беременности и грудного вскармливания, при эпилепсии и болезнях сердечно-сосудистой системы.Обычно чистотелом лечатся на протяжении двух недель. Превышать этот срок не стоит. Начинайте с минимальной дозы и постепенно увеличивайте ее.

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