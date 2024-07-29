Польза чистотела: почему его издавна считают универсальным средством
В народной медицине из чистотела делают отвары и настои, которые используют при проблемах эндокринной системы, нарушении и болезнях ЖКТ, болезни дыхательных путей, гипертонии, неврозах и стрессе, головных болях и мигрени, а также ревматизме.
Однако с чистотелом нужно быть осторожным. Это растение также содержит токсины. Его нельзя употреблять во время беременности и грудного вскармливания, при эпилепсии и болезнях сердечно-сосудистой системы.
Обычно чистотелом лечатся на протяжении двух недель. Превышать этот срок не стоит. Начинайте с минимальной дозы и постепенно увеличивайте ее.
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