BMC Medicine: 8-ми недельная веганская диета способна улучшить здоровье

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили интересную связь между кратковременным соблюдением веганской диеты и снижением биологического возраста. Эти результаты были представлены в научном издании BMC Medicine, что привлекло внимание к потенциальным преимуществам растительного питания.В ходе эксперимента ученые работали с 21 парой взрослых идентичных близнецов, что позволило максимально исключить влияние генетических факторов на результаты. Участники исследования были разделены на две группы: одна продолжала питаться обычным образом, включая в рацион мясо, яйца и молочные продукты, в то время как другая перешла на строгую веганскую диету.Большинство добровольцев составляли женщины, средний возраст которых был около 40 лет, а индекс массы тела находился на уровне 26 кг/м?. Исследование проводилось в течение восьми недель, причем первую половину этого срока участникам предоставляли готовое питание, а затем, после соответствующего обучения, они самостоятельно готовили пищу согласно предписанной диете.Ключевым аспектом исследования стал анализ уровней метилирования ДНК в образцах крови участников. Этот процесс играет важную роль в эпигенетическом регулировании, влияя на активность различных генов. На основе полученных данных ученые оценивали биологический возраст участников и состояние их органов.Результаты оказались весьма показательными: у тех, кто придерживался веганской диеты, наблюдалось снижение биологического возраста. Это выражалось в улучшении показателей состояния сердца, гормональной системы, печени, а также воспалительных и метаболических процессов. В то же время, у участников, продолжавших всеядное питание, подобных изменений не наблюдалось.Однако исследователи призывают к осторожности в интерпретации результатов. Они отмечают, что различия между группами могут быть частично обусловлены потерей веса у веганов - в среднем около двух килограммов за период исследования. Это указывает на необходимость дальнейших, более длительных исследований для полного понимания влияния веганских диет на процессы старения.

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