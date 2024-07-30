MedicalXpress: пропуск завтрака вреден для здоровья сердца

По словам Франсиско Лопес-Хименеса, кардиолога клиники Майо (крупного американского медицинского и исследовательского центра), пропуск завтрака может мешать эффективному похудению и повышать риск нежелательных сердечно-сосудистых событий.Доктор объяснил, что результаты многочисленных исследований продемонстрировали важность первого приема пищи для здоровья. Ученые из разных стран пришли к выводу, что у людей, которые пропускают завтрак, повышен риск развития сердечных заболеваний. Некоторые научные работы также продемонстрировали, что сердечные приступы чаще случаются утром.Врач отметил, что отчасти угроза здоровью сердца связана с утренним повышением уровня адреналина. Это биологически активное вещество, которое производит организм в ответ на стресс или угрозу. Адреналин способствует стимуляции сердечного ритма, расширению бронхов, повышению кровяного давления и поддержанию уровня глюкозы в крови. При отсутствии пищи состояние стресса, в котором находится организм, может усилиться. Это, в свою очередь, ведет к перегрузке сердечно-сосудистой системы.Пропуск завтрака также может быть вреден для людей, которые стремятся избавиться от лишнего веса. Лопес-Хименес объяснил, что такой режим питания не только не помогает похудеть, но и ведет к перееданиям в вечернее время и перед сном.

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