Названа неочевидная причина плохого настроения и бессонницы

Дисбаланс гормонов может быть причиной плохого настроения и бессонницы из-за слишком активной работы мозга, рассказал эксперт по гормональному здоровью Майк Кочиш.Кочиш объяснил, что на настроение и на мешающий заснуть непрекращающийся поток мыслей влияют гормоны эстроген, серотонин, прогестерон, кортизол и окситоцин. Так, по его словам, снижение уровня эстрогена, например, перед менструацией, вызывает перепады настроения, раздражительность и трудности с концентрацией внимания, что может спровоцировать появление тревожащих мыслей.При падении уровня серотонина и прогестерона возникают тревога, депрессия, усталость, продолжил врач. Также при дисбалансе гормонов человек начинает фиксироваться на негативных мыслях, эмоциях и переживаниях и многократно проигрывает их в голове. Кочиш добавил, что при низком уровне серотонина избавиться от негативных мыслей становится затруднительно, что создает порочный круг излишних размышлений и несчастья.Врач также обратил внимание, что реакцию организма на стресс регулирует кортизол.«Если вы испытываете хронический стресс, уровень кортизола будет постоянно повышен, и это может привести к проблемам со сном, ослаблению иммунной системы и постоянной напряженной работе мозга», — рассказал он.Окситоцин, по словам Кочиша, способствует возникновению чувства спокойствия и доверия. Он вырабатывается, когда человек влюбляется или общается с друзьями. При этом хотя «гормон любви» может снижать тревожность, он также может усиливать воспоминания, особенно стрессовые.

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