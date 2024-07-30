Признаки диабета, о наличии которого вы можете даже не подозревать

Человек жалуется на появившиеся непонятные головные боли, возникшие аллергические реакции, зуд...Диабет – одно из самых распространенных заболеваний на Земле, им болеют более 170 млн. человек. У нас в стране, даже по официальной статистике, около 2,8 млн. человек страдают сахарным диабетом, специалисты же считают, что таких не менее 10 млн. – просто многие до поры, пока болезнь в полную силу не заявит о себе, не догадываются о своем заболевании.Безрадостная картина! Но в ней все-таки появляются проблески – специалисты ищут и порой даже находят способы обуздать диабет.Это и методики физического оздоровления, комплексы специальных упражнений в сочетании с правильным питанием, разработанные спортивными физиологами. Они помогли избавиться от диабета сотням больным.Свой собственный подход демонстрируют даже не врачи: американский профессор Артур Де Вейни, известный специалист в области кино, изучил проблему диабета в связи с этой бедой в своей семье и составил близким такой рацион питания и систему физических нагрузок, что им удалось почти избавиться от инъекций инсулина.А вот что заметили кинезиологи в своей повседневной практике (кинезиология – новая область медицины, занимающаяся восстановлением резервных возможностей организма, от греч. logos – «слово, учение» и kinesis – «движение»). Человек жалуется на появившиеся непонятные головные боли, возникшие аллергические реакции, зуд.«Начинаем разбираться и находим признаки диабета, о котором пациент даже не подозревает, – говорит кинезиолог, доктор медицинских наук профессор Людмила Васильева, заведующая кафедрой мануальной терапии Российского государственного научно-исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова. – Направляем к эндокринологу – и, действительно, анализ показывает повышенный уровень сахара в крови. А поскольку это основной критерий, все сводится к тому, что не хватает инсулина. Но это не совсем так.Часто причиной того, что не утилизируется глюкоза, служит не дефицит выработки инсулина, а нарушение его транспортировки. Инсулин вырабатывается в поджелудочной железе, затем по протокам должен выйти в двенадцатиперстную кишку. Но протоки порой спазмируются, и, хотя инсулин вырабатывается, он не доходит куда надо. При анализе же возникает картина его дефицита. Поэтому желательно пока не спешить с приемом препаратов – надо попробовать разобраться в причинах. Постоянный прием препаратов постепенно выводит из строя поджелудочную железу – за ненужностью, и тут уж действительно развивается диабет.»Существует метод диагностики, который позволяет распознать, что страдают именно транспортные пути инсулина, – приемы висцерально-мануальной терапии, когда врач прощупывает поджелудочную железу и под пальцами ощущает затвердения, комочки, которыми выглядят воспаленные и отечные протоки. Этот спазм врач начинает расслаблять, разминать специальным массажем. И когда снимает спазм сосудов, питающих железу, улучшается ее кровоснабжение, «открываются» протоки – и инсулин начинает поступать.К сожалению, об этой методике многие рядовые врачи не знают, хотя она и не нова, отмечает Васильева. Их этому не учат. Они просто пальпируют живот по общему принципу, если живот мягкий – значит, все в порядке. А у человека с повышенным уровнем сахара надо тщательно исследовать состояние поджелудочной железы, ее протоков – свободны ли они или пережаты, снимать спазм всех окружающих органов и тканей.Причин же таких спазмов в наше время много. Эмоциональные проблемы, стрессы, страхи. Человек перенервничал – диафрагма реагирует спазмом, сжимаются артерии, сдавливаются сосудистые веточки, питающие поджелудочную железу.«Ее атрофия не всегда возникает как первичный фактор, – поясняет профессор Васильева. – Что-то же этому предшествует? Часто причиной нарушений служат хронический колит, холецистит, перенесенная язвенная болезнь, особенно двенадцатиперстной кишки, поскольку она как кольцом охватывает головку поджелудочной железы и при язвенном или воспалительном процессе сжимает ее и передавливает протоки. Рядом проходят и протоки желчного пузыря, и, если у человека нарушен отток желчи или она слишком густая, она просто механически перекрывает протоки поджелудочной железы. Инсулин выработался, деваться ему некуда, он накапливается, вызывая внутреннюю атрофию клеток железы. Врач должен знать эти механизмы».Существуют косвенные признаки, по которым можно предположить начинающееся неблагополучие. К примеру:длительно не заживающая случайная рана,слабость,постоянное чувство усталости,жажда.По наблюдениям кинезиологов, иногда подозрение на диабет вызывает осанка. С поджелудочной железой связаны широчайшие мышцы спины, которые формируют статику. Когда железа снижает свою функцию, слабеют мышцы спины, возникает деформация позвоночника, характерная для данного заболевания.

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