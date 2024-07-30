Врач объяснила, чем опасны магнитные бури для метеозависимых людей

Врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что магнитные бури оказывают наибольшее воздействие на людей с хроническими, сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями, а также на пожилых людей и тех, кто чувствителен к изменениям погоды.Специалист рекомендовала людям с подобными заболеваниями быть особенно внимательными к своему здоровью в этот период. Необходимо продолжать прием назначенных лекарств, избегать переутомления и следить за своим состоянием. Основные симптомы, которые могут проявиться, включают головные боли, резкие изменения настроения и другие непривычные ощущения.Чернышова добавила, что для минимизации негативного влияния магнитных бурь метеозависимым людям следует избегать стресса, чаще гулять на свежем воздухе и соблюдать режим сна. По словам специалиста в беседе с «Вечерней Москвой», правильное поведение в условиях магнитных бурь поможет уменьшить их влияние на здоровье.

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