Офтальмолог Садулаева рассказала, можно ли заниматься спортом при плохом зрении

При наличии проблем со зрением стоит отказаться от контактных видов спорта — борьбы, бокса, а также других боевых видов искусств. Об этом рассказала врач-офтальмолог Лидия Садулаева.По ее словам, во время тренировок человек может получить черепно-мозговую травму, которая спровоцирует отслоение сетчатки глаза. Такая травма чревата полной слепотой. Отслоение или разрыв сетчатки также может произойти при резких перепадах давления. Поэтому людям с плохим зрением не стоит заниматься дайвингом и альпинизмом.Также рекомендуется с осторожностью подходить к подъему тяжестей и силовым тренировкам, передает RuNews24.ru.Врач-офтальмолог и офтальмохирург Анна Семакина рассказала о пагубном влиянии стресса на качество зрения. По ее словам, это может привести к повышению артериального давления и разрыву сосудов в глазу.Существует специальный термин, обозначающий снижение зрения в весенний период, — гемералопия. Врачи Химкинской больницы рассказали о симптомах этого заболевания, а также как с ним бороться.

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