Врач Саламатина: жирная еда отодвигает старость, спасая сосуды от поломок

Сосуды играют ключевую роль в организме, обеспечивая транспорт питательных веществ и кислорода, а также участвуя в выведении отходов.Чтобы поддерживать их здоровье и предотвращать проблемы, важно ограничить потребление вредных продуктов, таких как избыток соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров. Вместо этого стоит включать в рацион пищу, богатую полезными жирами.Как отмечает кардиолог Людмила Саламатина, питание играет ключевую роль в профилактике атеросклероза — опасного заболевания сосудов. Исследования показали, что средиземноморская диета с добавлением орехов или оливкового масла первого отжима снижает риск атеросклероза на 28-31% за пять лет.Рацион, основанный на растительной пище и низком потреблении красного мяса и насыщенных жиров, также связан с уменьшением общей смертности на 8%.Омега-3 кислоты, важные для здоровья сосудов, содержатся в таких продуктах, как льняное масло, печень трески и грецкие орехи. Их наличие в рационе помогает поддерживать эластичность стенок сосудов и нормальное состояние крови, способствуя долголетию и общему здоровью.Также при рационе, в котором акцент сделан на растительную пищу, низкое потребление красного мяса, молочных продуктов, насыщенного жира, среди добровольцев фиксировали снижение смертности от всех причин на 8%.Специалисты напомнили, что без омега-3 кислот, содержащихся в жирной пище, нарушается сокращение и расслабление стенок артерий, свертываемость крови и другие процессы, связанные с крепким здоровьем и долголетием."Для поддержания здоровья сердца следует исключить или минимизировать потребление определённых типов жиров", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.ТрансжирыЭто наиболее вредные жиры для сердца. Они образуются в процессе частичного гидрогенизации растительных масел и присутствуют в жирных и высококалорийных продуктах, таких как фастфуд, жареные пироги, готовые к завтраку и печенье."Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина (LDL) и снижают уровень "хорошего" холестерина (HDL), что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний".Насыщенные жиры"Эти жиры в основном находятся в животных продуктах и некоторых растительных маслах. Они способствуют увеличению уровня LDL-холестерина, что может привести к образованию бляшек в артериях и развитию атеросклероза".Примеры насыщенных жиров включают жирное мясо, кожу птицы, сливочное масло, сыры и кокосовое масло.Избыток жиров в целомХотя здоровые жиры, такие как полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, полезны для сердечно-сосудистой системы, избыток любых жиров может привести к ожирению и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний."Важно контролировать общее количество потребляемых жиров и стремиться к балансу между различными типами жиров в рационе".

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